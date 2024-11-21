До -22 градусов: в Новосибирской области прогнозируют морозные выходные

Новосибирцам стоит готовиться к сильным холодам Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирской области прогнозируют похолодание ниже -20 градусов на выходных. Такой прогноз опубликовали на сайте «Западно-Сибирского УГМС».

В субботу 23 ноября в регионе ожидается ночная температура в -12…-17 градусов, местами возможно похолодание до -22 градусов. На юго-востоке Новосибирской области синоптики прогнозируют -6…-11 градусов. В дневное время -5…-10 градусов, в некоторых районах похолодание до -15 градусов. В ночь на 24 ноября ожидается -8…-13 градусов, местами до -18 градусов. Днем в воскресенье -3…-8 градусов, местами до -13 градусов. Выходные должны пройти без осадков.

В Новосибирске в субботу температура ночью может опуститься до -15…-17 градусов, в пригороде до -19 градусов, днем -8…-10 градусов, преимущественно без осадков. В воскресенье ночью ожидается -10…-12 градусов, в пригороде до -15 градусов. Днем -5…-7 градусов, преимущественно без осадков.