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Зима До -22 градусов: в Новосибирской области прогнозируют морозные выходные

До -22 градусов: в Новосибирской области прогнозируют морозные выходные

Днем может похолодать до -15 градусов

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6 комментариев

Новосибирцам стоит готовиться к сильным холодам

В Новосибирской области прогнозируют похолодание ниже -20 градусов на выходных. Такой прогноз опубликовали на сайте «Западно-Сибирского УГМС».

В субботу 23 ноября в регионе ожидается ночная температура в -12…-17 градусов, местами возможно похолодание до -22 градусов. На юго-востоке Новосибирской области синоптики прогнозируют -6…-11 градусов. В дневное время -5…-10 градусов, в некоторых районах похолодание до -15 градусов. В ночь на 24 ноября ожидается -8…-13 градусов, местами до -18 градусов. Днем в воскресенье -3…-8 градусов, местами до -13 градусов. Выходные должны пройти без осадков.

В Новосибирске в субботу температура ночью может опуститься до -15…-17 градусов, в пригороде до -19 градусов, днем -8…-10 градусов, преимущественно без осадков. В воскресенье ночью ожидается -10…-12 градусов, в пригороде до -15 градусов. Днем -5…-7 градусов, преимущественно без осадков.

Новосибирские синоптики подготовили прогноз на последнюю декаду ноября. Ожидается, что температура будет выше нормы.

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Новосибирская область Мороз Зима Синоптики
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Комментарии
6
Гость
32 минуты
Бросаю пить ещё раз. Не добросил
Гость
32 минуты
при такой погоде суперсмог уже достал, надо валить с этой помойки
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