«До +2 градусов и свежий ветер»: какой будет погода в Новосибирской области в ближайшие три дня

Порывы ветра местами могут достигать 16 метров в секунду Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











В Новосибирск и Новосибирскую область в ближайшие три дня придёт потепление — в районах области воздух может прогреться до +2 градусов. Об этом НГС рассказала ведущий синоптик «Западно-Сибирского УГМС» Марина Виноградова.

— Ожидаем потепление со свежим ветром и небольшим снегом, — отметила синоптик.

В Новосибирске в ночь на 16 ноября временами ожидается небольшой снег. Температура воздуха ночью будет колебаться от –3 до –5 градусов по Цельсию, днём — от –1 до –3 градусов. Скорость ветра — от 5 до 11 метров в секунду.

В ночь на воскресенье, 17 ноября, столбики термометров в Новосибирске будут колебаться от –6 до –8 градусов, днём — от –1 до –3 градусов. Осадков синоптики не прогнозируют, порывы ветра могут достигать 11 метров в секунду.

18 ноября в Новосибирске снега вновь не ожидается, при этом в городе станет теплее. Температура воздуха днём поднимется до 0 градусов, ночью — от –4 до –6 градусов. Порывы ветра — от 5 до 11 метров в секунду.

Что касается Новосибирской области, здесь 16 и 17 ноября местами ожидается небольшой снег. В ночные часы столбики термометров будут показывать от –2 до –10 градусов, днём — от 0 до –5 градусов по Цельсию. Порывы ветра могут достигать 10 метров в секунду.

Самым тёплым днём в ближайшее время в Новосибирской области станет 18 ноября — в дневные часы температура воздуха поднимется до +2 градусов — это касается южных и юго-западных районов. Скорость ветра местами может достигать 16 метров в секунду, ожидается небольшой снег.