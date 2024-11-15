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Зима Новосибирские трассы начнут усиленно патрулировать из-за ухудшения погоды

Новосибирские трассы начнут усиленно патрулировать из-за ухудшения погоды

Водителей просят тщательно готовиться к дальним поездкам

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В ночные часы в Сибирь ожидается сильное похолодание

В Новосибирской области и соседних регионах Сибири дорожные службы усилят контроль за движением на трассах. Причиной стало ухудшение погодных условий с 15 по 17 ноября.

— Дежурные бригады будут в усиленном режиме патрулировать участки федеральных дорог для обеспечения бесперебойного проезда и оперативной помощи водителям. Автомобилистам, планирующим длительные поездки, следует подготовить свои автомобили к эксплуатации в условиях морозной погоды, — говорится в сообщении «Сибуправтодора».

В Новосибирской области температура днем будет колебаться от +1 до 7 градусов, а в ночные часы она может опуститься до –24 градусов. Местами возможен небольшой снег, а порывы ветра могут достигать 16 метров в секунду.

В Томской и Кемеровской областях и в Алтайском крае ожидаются перепады температур и снегопады.

Ранее НГС писал о том, какой будет погода в Новосибирске до конца ноября.

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Урлулуууу
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