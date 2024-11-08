Зима Зима пришла: Новосибирск засыпало снегом — атмосферные фото с улиц
Зима пришла: Новосибирск засыпало снегом — атмосферные фото с улиц
На улице сейчас -3 градуса
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В Новосибирске сильный снегопад с ветром мешают спокойно добраться до работы горожанам. Непогода накрыла город ночью 8 ноября.
По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром в городе -3 градуса, которые ощущаются на все -9 градусов. Снегопад может прекратиться не раньше обеда. Вчера синоптики предупреждали, что порывы ветра могут достигать 25 м/с.
Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков прогулялся по утреннему Новосибирску. Посмотрите на его снимках, как выглядит город.