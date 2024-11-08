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Метель накрыла Новосибирск - онлайн с улиц

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Зима Зима пришла: Новосибирск засыпало снегом — атмосферные фото с улиц

Зима пришла: Новосибирск засыпало снегом — атмосферные фото с улиц

На улице сейчас -3 градуса

1 774
14 комментариев

Новосибирцы спешат на работу

В Новосибирске сильный снегопад с ветром мешают спокойно добраться до работы горожанам. Непогода накрыла город ночью 8 ноября.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром в городе -3 градуса, которые ощущаются на все -9 градусов. Снегопад может прекратиться не раньше обеда. Вчера синоптики предупреждали, что порывы ветра могут достигать 25 м/с.

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков прогулялся по утреннему Новосибирску. Посмотрите на его снимках, как выглядит город.

Дворникам сегодня точно будет чем заняться

Сезон электросамокатов можно считать закрытым

На центральных улицах пока не так много снега

Из-за машин снег быстрее тает на дорогах

Какая новогодняя атмосфера!

Сейчас на улице достаточно холодно

Часть лестниц пока не успели убрать

Синоптики предупреждали, что снежный покров будет устанавливаться с 8 ноября

Мы ведем онлайн-трансляцию с улиц города. Присылайте и вы свои фото и видео!

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Комментарии
14
o191ku$
56 минут
Кто придумал сыпать на дороги Бионорд, этому человеку его в чай сыпать вместо сахара!
Гость
1 час
НА ДОРОГАХ НЕ ТАЕТ, А УЖЕ ХИМОЗОЙ ПОЛИЛИ, ВМЕСТО ТОГО ЧТОБЫ УБРАТЬ!(((
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