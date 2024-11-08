НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-4°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-4°

пасмурно, без осадков

ощущается как -10

6 м/c,

зап.

 747мм 93%
Подробнее
6 Пробки
USD 98,07
EUR 105,57
Вакансии-алмазы для инженеров
Дом отрезают от света
День гастрономического единства
Делят автовокзал
Жить, сдавать, зарабатывать
Блондинка на «Инфинити»
Зимний дайджест моды
Афиша на ноябрь
Новости в Telegram
Город Снег и ветер: новосибирцы попали в пробки из-за непогоды — онлайн с улиц

Снег и ветер: новосибирцы попали в пробки из-за непогоды — онлайн с улиц

Присылайте свои фото и видео!

2 567
19 комментариев

Утро 8 ноября для новосибирцев началось с метели. Снег с ветром быстро заносит тротуары и дороги. Следим, что происходит в городе, в режиме онлайн.

Присылайте свои фото и видео!

Звоните8-923-157-00-00
Мы в соцсетях
Александра Бруня

Атмосферные снимки от нашего фотокорреспондента Александра Ощепкова

Обсудить
Александра Бруня

— С новым годом! В наших пробках, я точно стану динозавром, — уверен пользователь под ником «Тирекс».

Обсудить
Александра Бруня

— Ночью 8 ноября ожидаются осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, усиление скорости ветра в порывах до 25 м/с, похолодание, установление снежного покрова, — сообщали в пресс-центре мэрии Новосибирска со ссылкой на Западно-Сибирское УГМС.

Обсудить
Александра Бруня

Зима пришла в город.

Обсудить
Александра Бруня

Обстановка на дорогах становится очень непростой. По 2Гис в городе уже 6 баллов.

Обсудить
Александра Бруня

Холоднее всего сегодня ночью было в Убинском и Довольном. Температура опустилась до -6,1 градуса.

Обсудить
Александра Бруня

Вдали от центра города уже настоящая зима.

Обсудить
Александра Бруня

Дворникам сегодня будет немало работы.

Обсудить
Включите поддержку JavaScript в браузере
Мы очень хотим показать больше новостей, но у Вас отключен JavaScript
ПО ТЕМЕ
Погода в Новосибирске Непогода в Новосибирске Снег Холод
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
19
читатель_
1 час
Предвижу пробки в 10 баллов и нытьё в комментариях в 2 гис.
280261673
44 минуты
Как говорят в Норвегии, не бывает плохой погоды, бывает неподходящая одежда.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Однажды в дверь постучали»: журналистка НГС — о том, зачем нам вспоминать о жертвах политических репрессий
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
«Цены попадали в идеальный шторм». Как ситуация на авторынке России стала зловещей
Анонимное мнение
Мнение
«Хагрид спал с мишками»: сибирячка побывала в парке «Гарри Поттера» в Токио — о чем она теперь жалеет
Анонимное мнение
Мнение
«Не сушите на батареях»: советы мастера — как не убить обувь осенью и зимой
Роман Тамоян
мастер центра по реставрации обуви
Мнение
Водолеям — повышение, Рыбам — новый роман: каким будет ноябрь для всех знаков Зодиака
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Chica,49

Лана,53

Anna,38

Художник,51

Tyla,29

Dmitriy S,44

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление