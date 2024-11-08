Снег и ветер: новосибирцы попали в пробки из-за непогоды — онлайн с улиц

Утро 8 ноября для новосибирцев началось с метели. Снег с ветром быстро заносит тротуары и дороги. Следим, что происходит в городе, в режиме онлайн.
Атмосферные снимки от нашего фотокорреспондента Александра Ощепкова
— С новым годом! В наших пробках, я точно стану динозавром, — уверен пользователь под ником «Тирекс».
— Ночью 8 ноября ожидаются осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, усиление скорости ветра в порывах до 25 м/с, похолодание, установление снежного покрова, — сообщали в пресс-центре мэрии Новосибирска со ссылкой на Западно-Сибирское УГМС.
Зима пришла в город.
Обстановка на дорогах становится очень непростой. По 2Гис в городе уже 6 баллов.
Холоднее всего сегодня ночью было в Убинском и Довольном. Температура опустилась до -6,1 градуса.
Вдали от центра города уже настоящая зима.
Дворникам сегодня будет немало работы.