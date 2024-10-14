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Зима «У нас там всё идеально было?»: новосибирский губернатор отчитал министра транспорта за подготовку к зиме

«У нас там всё идеально было?»: новосибирский губернатор отчитал министра транспорта за подготовку к зиме

В правительстве обсуждали зимнее содержание дорог

1 040
9 комментариев

На трассах региона работают 199 камер

В Новосибирске на оперативном совещании в Правительстве сегодня, 14 октября, губернатора региона Андрея Травникова возмутила подготовка министерства транспорта к зимнему периоду.

Министр транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский в своем докладе сообщил, что регион готов к началу зимнего сезона на трассах. Там установили 199 камер видеонаблюдения, с помощью которых можно следить за текущим состоянием проезжей части.

— Для водителей и пассажиров, оказавшихся в трудной ситуации на областной дороге в зимний период, будут организованы 36 передвижных специализированных пунктов обогрева. Передвижные пункты обогрева — это специализированные машины, которые могут оказать техническую помощь на дороге, а иногда и спасти жизнь. В ней для водителя приготовлена теплая одежда, термокружки, провода для прикуривания автомобилей, трос, инструменты, — рассказал Анатолий Костылевский.

Также, по словам министра, подготовлены специальные смеси для ямочного ремонта, которые можно укладывать в холодную погоду.

После доклада Андрей Травников спросил, что нового сделали в министерстве по сравнению с прошлым годом. Как ответил Анатолий Костылевский, по ямочному ремонту теперь будет вестись фото- и видеофиксация после выполнения работ.

— То, что касается зимнего содержания дорог, то здесь дополнительно на этот зимний период пока ничего не сделано. Будут применяться те же методы, которые выполнялись в прошлом году, — сообщил министр транспорта.

— А почему дополнительно ничего не сделаете? Нас полностью устраивало содержание в прошедший сезон, у нас там всё идеально было? — спросил губернатор.

Анатолий Костылевский сообщил, что идеально не было и в этом году министерство усилит объем контроля качества, специалисты будут больше мониторить содержание по камерам. Также будут выезды на объекты и контроль подрядчиков.

Андрей Травников попросил министра транспорта подготовить новый отчет на следующее оперативное совещание. Оно пройдет в понедельник, 21 октября.

На прошлой неделе стало известно, что Новосибирск получил 30 единиц техники для уборки улиц — часть из них универсальная и может убирать дороги не только от снега, но и от пыли.

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Комментарии
10
Bream
10 минут
ворон ворону глаз не выклюет. не отчитал, а просто спросил ))
Простой сибиряк
11 минут
"отчитал министра транспорта за подготовку к зиме " Милая Елизавета, я простой юзер, на могу понять, почему он отчитал за подготовку, не нужно было подготавливаться?
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