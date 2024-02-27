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Семь кругов сада

Как сеять перец на рассаду, чтобы быстро получить всходы — видеоинструкция от новосибирского агронома

Важно заделать семена на правильную глубину

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Перцы очень требовательны к теплу и влаге

Видео: Антон Дигаев, Александра Бруня / NGS.RU

Новосибирский агроном показала, как правильно сеять перцы на рассаду, чтобы получить крепкие растения. Важно заделать семена на достаточную глубину, чтобы не получить брак.

— Почва должна быть питательной. Она должна быть воздухоемкой, отвечать всем физическим требованиям для семени. То есть семечко посеянное — оно должно не только напитываться влагой, но и дышать, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Глубина заделки семян должна быть 1–1,5 сантиметра. Если мы мелко заделаем семена, то будет вынос околоплодника. Получается растение с шляпкой. Это брак в посеве.

Как правильно сеять перцы, вы можете посмотреть в видео выше.

Разбираемся в основных ошибках, которые можно допустить при выращивании рассады перцев и баклажанов, и объясняем, как их не допустить.

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