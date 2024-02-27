Как сеять перец на рассаду, чтобы быстро получить всходы — видеоинструкция от новосибирского агронома

— Почва должна быть питательной. Она должна быть воздухоемкой, отвечать всем физическим требованиям для семени. То есть семечко посеянное — оно должно не только напитываться влагой, но и дышать, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Глубина заделки семян должна быть 1–1,5 сантиметра. Если мы мелко заделаем семена, то будет вынос околоплодника. Получается растение с шляпкой. Это брак в посеве.

