«Весна не за горами»: в Новосибирске ожидается потепление — прогноз погоды на 3 дня

В Новосибирске в ближайшие 3 дня ожидается постепенное ослабление морозов. В области при этом температура воздуха будет пока ниже. Об этом корреспонденту НГС сообщила начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Наталья Кичанова.
— На пару-тройку градусов будет повышаться температура. Днем к 23 февраля уже заметно у нас поднимется температура за счет увеличения суточного хода. К 24 февраля температура будет повышаться на северо-западе, в западной части области за счет того, что антициклон постепенно будет разрушаться, ожидается облачность, — отметила Наталья Кичанова.
На предстоящую ночь, 22 февраля в Новосибирске ожидается -25…-27 градусов, без осадков. В районе -29…-34 градуса, местами до -39 градусов на юге области. На северо-востоке будет -23…-28 градусов, ожидается слабый снег. Днем 22 февраля в Новосибирске ожидается -17…-19 градусов, по области — -16…-21. Затем облачность отойдет к югу, сместится к юго-востоку.
В ночь на 23 февраля температура в городе будет около -28…-30 градусов, без осадков. Днем -15…-17 градусов. В ночь на 23 февраля по области ожидается около -25…- 30 градусов, местами до -35 градусов. Днем -13… -18 градусов.
Ночью 24 февраля в городе ожидается -24…-26 градусов, днем -13…-15 градусов. Ветер будет слабый, переменный 1,6 метра в секунду, преимущественно без осадков. Ожидается спокойная погода. В центральной и восточной части области ночью прогнозируют -27…-32 градуса, в западной и северо-западной — до -21…-26 градусов. Произойдет смена воздушных масс, и днем по территории области ожидается -12…-17 градусов.
— Медленно, но верно, на пару-тройку градусов идет повышение температуры и ослабление морозов. Более существенное потепление ждем в последних днях месяца. Также там будет ожидаться снег и более комфортный температурный фон, который придет с запада, с Урала. Солнце будет больше припекать, ждем переход к весне. Весна не за горами, — заключила Наталья Кичанова.
Ранее НГС писал о том, что в Новосибирскую область пришел сильный мороз. Синоптики заранее предупредили о понижении температур.