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На термометре -39,4 градуса: карта самых холодных районов Новосибирской области

В ряде районов жителям приходится нелегко

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В Новосибирске сейчас -32 градуса

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В Новосибирской области мороз в части районов стал сегодня утром только крепче. По данным карты ФГБУ «Западно — Сибирское УГМС», на градус стало холоднее в Убинском и Искитиме.

В Новосибирске сейчас -32 градуса. В Искитиме температура составляет -38,9 градуса, а в Убинском — -38,8 градуса. Холоднее всего в Крещенке — в селе мороз до -39,4 градуса.

В течение дня ожидается небольшое потепление, а ближе к ночи будет похолодание.

— Пока у нас сохраняется холодная погода без осадков. Над нами установился антициклон и фон достаточно низкий. В ближайшее два дня будут низкие температуры, потом фон чуть смягчится, — объяснила корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.

Мы ведем онлайн-трансляцию, что сейчас происходит из-за мороза в Новосибирске.

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