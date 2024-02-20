На термометре -39,4 градуса: карта самых холодных районов Новосибирской области

В Новосибирской области мороз в части районов стал сегодня утром только крепче. По данным карты ФГБУ «Западно — Сибирское УГМС», на градус стало холоднее в Убинском и Искитиме.
В Новосибирске сейчас -32 градуса. В Искитиме температура составляет -38,9 градуса, а в Убинском — -38,8 градуса. Холоднее всего в Крещенке — в селе мороз до -39,4 градуса.
В течение дня ожидается небольшое потепление, а ближе к ночи будет похолодание.
— Пока у нас сохраняется холодная погода без осадков. Над нами установился антициклон и фон достаточно низкий. В ближайшее два дня будут низкие температуры, потом фон чуть смягчится, — объяснила корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.
Мы ведем онлайн-трансляцию, что сейчас происходит из-за мороза в Новосибирске.