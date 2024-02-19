«Тепла не видно»: когда из Новосибирска уйдет аномальные морозы — на их смену придут «умеренные» холода

В ближайшие два дня в Новосибирской области будут аномально низкие температуры — воздух может остыть до -42 градусов. В ближайшие дни ждать тепла не стоит, отметили синоптики Западно-сибирского метеоцентра.
— Пока у нас сохраняется холодная погода без осадков. Над нами установился антициклон и фон достаточно низкий. В ближайшее два дня будут низкие температуры, потом фон чуть смягчится. И примерно 27 февраля чуть повыше будет фон. Но прям тепла там не видно, конечно, — рассказала корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.
В Новосибирской области во вторник, 20 февраля, погода будет без осадков, местами изморози и туманы. Ветер переменный 1–6 м/с. Температура ночью опуститься до -31...-36 градусов, местами до -42 градусов. Днем обещают -20...-25 градусов. В Новосибирске прогнозируют -33...-31 градусов, в пригороде до -36 градусов, днем -20...-22 градусов.
В среду, 21 февраля, в Новосибирской области будет без осадков, ветер слабый. Температура ночью -30..-35 градусов, местами до -40 градусов. Днем обещают -19..-24 градусов. В Новосибирске может быть -30...-32 градусов, в пригороде до -35 градусов. Днем температура поднимется до -20...-22 градусов.
В четверг, 22 февраля, в Новосибирской области сохранится погода без осадков со слабым ветром. Температуру ночью обещают -29...-34 градусов, местами до -39 градусов. Днем возможно -18...-23 градусов. В Новосибирске ночью температура опуститься до -29...-31 градусов, в пригороде -34 градуса. Днем будет -18...-20 градусов.
Жители также пожаловались на смог в городе и неприятный запах. Как объяснила Наталья Кичанова, из-за антициклона и отсутствия ветра воздух никуда не движется. Все выборы, которые идут в атмосферу, никуда не уходят и это накапливается в приземном слое.
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