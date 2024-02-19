«Тепла не видно»: когда из Новосибирска уйдет аномальные морозы — на их смену придут «умеренные» холода

Жители также пожаловались на смог в городе и неприятный запах. Как объяснила Наталья Кичанова, из-за антициклона и отсутствия ветра воздух никуда не движется. Все выборы, которые идут в атмосферу, никуда не уходят и это накапливается в приземном слое.

В Новосибирской области больше 3 тысяч школьников не были подвезены до учебных заведений из-за морозов. Учащимся организовали дистанционное обучение