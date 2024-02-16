Сибирские «Челюсти»: на берегу Бердского залива сделали снежную акулу — изо рта торчат ноги

Житель Новосибирска Алексей В. сделал большую снежную фигуру акулы, изо рта которой торчат человеческие ноги. Такая скульптура появилась на льду Бердского залива.
Как рассказал Алексей журналисту НГС, фигуру он сделал, когда отдыхал на даче у друга. Работал один.
— Изначально это был песик, но суровая сибирская зима внесла свои коррективы, — добавил Алексей.
Фигуру пса испортил дождь, который был 11 февраля. И уже на его месте появилась акула.
— Я не художник и рисовать не умею практически рисовать, а с объёмом почему-то получается чуть-чуть. Скорее хобби, — объяснил Алексей.
Инженер Владимир Чернышев из Новосибирска 13 лет делает светильники из самых различных, казалось бы, не сочетаемых между собой материалов. Мастер рассказал корреспонденту НГС, как придумывает и создает такие вещи.