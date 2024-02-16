Реклама
СЕЙЧАС -32°С
Пробки 4/10
usd 91.82
eur 98.41
СрочноЧто известно о пропаже родственника блогера
Все новости
Все новости

Сибирские «Челюсти»: на берегу Бердского залива сделали снежную акулу — изо рта торчат ноги

Автор скульптуры

345

Акула появилась на этой неделе

Поделиться

Житель Новосибирска Алексей В. сделал большую снежную фигуру акулы, изо рта которой торчат человеческие ноги. Такая скульптура появилась на льду Бердского залива.

Как рассказал Алексей журналисту НГС, фигуру он сделал, когда отдыхал на даче у друга. Работал один.

— Изначально это был песик, но суровая сибирская зима внесла свои коррективы, — добавил Алексей.

Изначально был сделан пес, но его испортил дождь

Изначально был сделан пес, но его испортил дождь

Поделиться

Фигуру пса испортил дождь, который был 11 февраля. И уже на его месте появилась акула.

— Я не художник и рисовать не умею практически рисовать, а с объёмом почему-то получается чуть-чуть. Скорее хобби, — объяснил Алексей.

Акула как будто пытается съесть человека

Акула как будто пытается съесть человека

Поделиться

Алексей делал и другие фигуры из снега

Алексей делал и другие фигуры из снега

Поделиться

Инженер Владимир Чернышев из Новосибирска 13 лет делает светильники из самых различных, казалось бы, не сочетаемых между собой материалов. Мастер рассказал корреспонденту НГС, как придумывает и создает такие вещи.

По теме

ФигураСнегЗаливНовосибирск
  • ЛАЙК5
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter