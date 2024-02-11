За сутки почти на 20 градусов: дороги и тротуары Новосибирска покрылись коркой льда из-за резкого похолодания

В Новосибирске после аномального тепла ударили морозы, поэтому на дорогах и тротуарах образовалась толстая корка льда.
По данным сервиса «Погода и климат», вчера в Новосибирске днем было +4,6 градуса, а сегодня утром уже -15 градусов. Перепад составил почти 20 градусов.
Сервис «Яндекс.Погода» сообщает, что в течение дня потеплеет до -13 градусов, а ночью вновь похолодает до -17 градусов.
В ГИБДД предупредили водителей о гололеде и попросили быть внимательнее.
На Новосибирск вчера обрушилась аномальная погода — в городе растаял снег и побежали весенние ручьи, а затем похолодало и вода начала замерзать. Что происходит в городе, смотрите в онлайн-трансляции НГС.