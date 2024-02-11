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СрочноГИБДД объявила о сплошных проверках водителей
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За сутки почти на 20 градусов: дороги и тротуары Новосибирска покрылись коркой льда из-за резкого похолодания

Ночью ожидается до -17 градусов

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Теперь дороги выглядят вот так

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В Новосибирске после аномального тепла ударили морозы, поэтому на дорогах и тротуарах образовалась толстая корка льда.

По данным сервиса «Погода и климат», вчера в Новосибирске днем было +4,6 градуса, а сегодня утром уже -15 градусов. Перепад составил почти 20 градусов.

Сервис «Яндекс.Погода» сообщает, что в течение дня потеплеет до -13 градусов, а ночью вновь похолодает до -17 градусов.

Плюсовых температур сегодня можно не ждать

Плюсовых температур сегодня можно не ждать

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В ГИБДД предупредили водителей о гололеде и попросили быть внимательнее.

На Новосибирск вчера обрушилась аномальная погода — в городе растаял снег и побежали весенние ручьи, а затем похолодало и вода начала замерзать. Что происходит в городе, смотрите в онлайн-трансляции НГС.

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