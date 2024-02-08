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«Поймать глазом хоть одну частицу»: над Новосибирском пронесется метеорный поток

Пик звездопада Альфа-Центавриды состоится 9 февраля

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Звездопад будет активен до 20 февраля

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9 февраля состоится пик метеорного потока Альфа-Центавриды. Его можно попытаться увидеть в Новосибирске и области.

Подробности о явлении рассказали на странице учебно-научного центра «Планетарий» при СГУГиТ. Звездопад будет активен до 20 февраля в южном полушарии.

— У нас созвездие Кентавра, в котором лежит точка радианта, не выходит из-за горизонта, но так как метеоры разлетаются в разные стороны и далеко, то можно попробовать поймать глазом хоть одну частицу, вылетевшую из-за южного горизонта, — объясняет специалист центра Виктория Дамм.

Наблюдать за падающими звездами можно без биноклей и телескопов, потому что частицы быстро разлетаются в разные стороны на большом участке неба. Специалисты рекомендуют удалиться от городской засветки и высотных зданий туда, где видны горизонт.

Также для наблюдения важно, чтобы небо было ясным. Но в ближайшие дни в Новосибирске ожидаются снегопады, поэтому вполне вероятно, что небо будет закрыто облаками.

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ЗвездопадАстрономияМетеорный потокНовосибирск
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