«Поймать глазом хоть одну частицу»: над Новосибирском пронесется метеорный поток

9 февраля состоится пик метеорного потока Альфа-Центавриды. Его можно попытаться увидеть в Новосибирске и области.
Подробности о явлении рассказали на странице учебно-научного центра «Планетарий» при СГУГиТ. Звездопад будет активен до 20 февраля в южном полушарии.
— У нас созвездие Кентавра, в котором лежит точка радианта, не выходит из-за горизонта, но так как метеоры разлетаются в разные стороны и далеко, то можно попробовать поймать глазом хоть одну частицу, вылетевшую из-за южного горизонта, — объясняет специалист центра Виктория Дамм.
Наблюдать за падающими звездами можно без биноклей и телескопов, потому что частицы быстро разлетаются в разные стороны на большом участке неба. Специалисты рекомендуют удалиться от городской засветки и высотных зданий туда, где видны горизонт.
Также для наблюдения важно, чтобы небо было ясным. Но в ближайшие дни в Новосибирске ожидаются снегопады, поэтому вполне вероятно, что небо будет закрыто облаками.