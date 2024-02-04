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Снегопады и потепление до +2 градусов: какая погода ожидает новосибирцев на следующей неделе

Прогнозы погоды появились на специальных сайтах

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За выходные город покрылся снегом

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В Новосибирск с начала февраля пришло потепление. Оно может продержаться всю ближайшую неделю, а температура может подняться даже до +2 градусов. При этом в городе продолжатся снегопады. НГС изучил прогноз интернет-сервисов.

Сильный снегопад может быть в пятницу

Сильный снегопад может быть в пятницу

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По данным «Гисметео», в понедельник продолжится снегопад, но следующие дни осадков не ожидается. Погода будет теплая, а в среду температура поднимется до 0 градусов. К следующей субботе температура может достигнуть +2 градусов. Ночью будут колебания от -3 до -8 градусов.

В понедельник температура поднимется до -3 градусов

В понедельник температура поднимется до -3 градусов

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По данным «Яндекс.Погоды», на следующей неделе пасмурная погода будет сменяться снегопадами. Всю неделю температура днем будет колебаться между -5 и +1 градусом. Но в воскресенье может быть резкое похолодание до -11 градусов.

Сильного ветра в городе не обещают

Сильного ветра в городе не обещают

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На сайте Гидрометцентра России отмечено, что до вторника в городе днем будет держаться температура -3 градуса. Дальше до воскресенья будет потепление до -1 градуса. Небо будет пасмурным, а в четверг и пятницу возможен снегопад.

Снегопады обещают в Новосибирске в первые недели февраля. Какая погода будет в городе в первой половине февраля — НГС изучил прогнозы интернет-сервисов.

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