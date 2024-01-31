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Две недели снега: вместе с теплом в Новосибирск вернутся затяжные осадки — уточненный прогноз до середины февраля

Погода в Новосибирске по-прежнему остается изменчивой

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В ближайшие 2 недели самым холодным днем может стать 11 февраля, когда ожидается до -11...-12 градусов

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В Новосибирск может резко прийти очередное потепление, но оно принесет с собой длительные осадки. Какая погода будет в городе в первой половине февраля — НГС изучил прогнозы интернет-сервисов.

По прогнозу «Гисметео», ночью 1 февраля температура в Новосибирске достигнет -12 градусов — днем потеплеет до -5 градусов. В ближайшие 2 недели самыми теплыми днями могут стать 13 и 14 февраля, когда вероятны -2 градуса. Наиболее холодный день — 11-е число, когда температура понизится до -11 градусов.

По информации сервиса, жителей города ждут сначала 6 дней снегопадов (с 1 по 6 февраля), а потом еще 7 (с 8 по 14 февраля).

По прогнозу «Гисметео», почти во все дни до середины февраля в Новосибирске может идти снег

По прогнозу «Гисметео», почти во все дни до середины февраля в Новосибирске может идти снег

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По информации «Яндекс Погоды», максимальное потепление вероятно 2 февраля: в этот день возможна температура в -3 градуса. Позже, к 13 февраля, прогнозируется похолодание до -15…-18 градусов. Этот сервис также обещает снегопады с 1 по 5, с 8 по 12 и на 15 февраля.

По прогнозу «Яндекса», в предстоящие 2 недели самым теплым днем будет 2 февраля

По прогнозу «Яндекса», в предстоящие 2 недели самым теплым днем будет 2 февраля

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В свою очередь, «РусМетео» прогнозирует снег еще и на 13 февраля.

Такую погоду на первую половину февраля прогнозирует сервис «РусМетео»

Такую погоду на первую половину февраля прогнозирует сервис «РусМетео»

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Ранее синоптики дали предварительный прогноз погоды в Новосибирске на весь февраль.

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