Интенсивный снегопад: синоптики составили прогноз погоды на выходные в Новосибирске

В Новосибирске на выходных 3 и 4 февраля ожидаются снегопады. В начале следующей недели синоптики прогнозируют потепление до -2 градусов.

— Мы ожидаем постепенное повышение температуры не только днем, но и ночью. Это связано с тем, что к нам будет приходить более теплая воздушная масса с северного Казахстана, — объяснила НГС начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.

