Интенсивный снегопад: синоптики составили прогноз погоды на выходные в Новосибирске

В Новосибирске на выходных 3 и 4 февраля ожидаются снегопады. В начале следующей недели синоптики прогнозируют потепление до -2 градусов.
— Мы ожидаем постепенное повышение температуры не только днем, но и ночью. Это связано с тем, что к нам будет приходить более теплая воздушная масса с северного Казахстана, — объяснила НГС начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.
3 февраля ночью ожидается температура -10…-12 градусов, днем -8…-10 градусов. Небольшой, ночью местами умеренный снег. Ветер южный 3–8 м/с, местами порывы до 13 м/с.
В воскресенье, 4 февраля, ночью интенсивный и умеренный снег, днем осадки ослабнут. Ночью температура сохранится на уровне -10…-12 градусов, днем поднимется до -4…-6 градусов. Ветер южный силой 2–7 м/с.
5 февраля ночью небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ночью -5…-7 градусов, днем -2…-4 градуса. Ветер южный, ночью 3–8 м/с, днем 5–10 м/с.
— По области самая холодная ночь прогнозируется на воскресенье, -10…-15 градусов, при прояснениях до -25 градусов. В понедельник температура повышается до -5…-10 градусов, местами до -15 градусов, —
Самый холодный день ожидается 3 февраля, когда температура в регионе составит -8…-13 градусов. К понедельнику воздух прогреется до -1…-6 градусов. Во вторник и среду синоптики прогнозируют ночные температуры на уровне -7…-12 градусов, днем от 0 до -5 градусов.
Синоптики подготовили предварительный прогноз погоды на весь февраль. Возможно, в конце месяца вернутся морозы до -30 градусов.