«Ночью до -18 градусов»: новосибирцев предупредили о гололедице и снежных накатах на дорогах

В Новосибирске до конца недели ожидается морозная погода. Возможны снегопады.
— Сохраняется умеренно-морозная погода с температурами ночью от -14 до -18 градусов, днем от -8 до -14 градусов. Небольшой снег ожидается в отдельные дни недели, — рассказал 30 января на аппаратном совещании в мэрии Новосибирска начальник департамента по ЧС Сергей Куценко.
На дорогах в регионе сохранится гололедица и снежные накаты. Сохраняется угроза возникновени нарушений в работе коммунальных служб, возможно увеличение количества пожаров, сход снега с крыш. Также есть риск ЧС на льду.
Накануне прогноз погоды на ближайшие дни подготовили новосибирские синоптики. По области может похолодать до -28 градусов.