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«Ночью до -18 градусов»: новосибирцев предупредили о гололедице и снежных накатах на дорогах

Днем воздух прогреется до -8 градусов

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Неделя будет снежной

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В Новосибирске до конца недели ожидается морозная погода. Возможны снегопады.

— Сохраняется умеренно-морозная погода с температурами ночью от -14 до -18 градусов, днем от -8 до -14 градусов. Небольшой снег ожидается в отдельные дни недели, — рассказал 30 января на аппаратном совещании в мэрии Новосибирска начальник департамента по ЧС Сергей Куценко.

На дорогах в регионе сохранится гололедица и снежные накаты. Сохраняется угроза возникновени нарушений в работе коммунальных служб, возможно увеличение количества пожаров, сход снега с крыш. Также есть риск ЧС на льду.

Накануне прогноз погоды на ближайшие дни подготовили новосибирские синоптики. По области может похолодать до -28 градусов.

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