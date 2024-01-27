Следим за звездами и солнцем: как по приметам на 1 февраля определить погоду на весь год

Последний месяц календарной зимы уже стоит на пороге. По данным погодных сервисов, в Новосибирске в феврале столбики термометров опустятся максимум до -18 градусов. Мы изучили народные приметы февраля, чтобы определить погоду сразу на остаток года. Читайте, на какие явления стоит обратить внимание.
В народе 1 февраля — Макарьев день, или Макар-весноуказчик. На Руси следили за погодой и делали прогнозы на будущее. На то, когда придет весна, указывали следующие приметы.
Считалось, какая погода в этот день, таким будет и весь месяц. Если началась метель — снег будет идти до марта. Морозно — холода продержатся до весны. Светит солнце — весна будет ранней и теплой. Звездное небо — к затяжной зиме.
Делали прогнозы на лето. Если на 1 февраля выдался теплый день, то первая половина лета будет прохладной и дождливой. Холодная погода, наоборот, обещает жаркое лето.
Ранее мы составили прогноз погоды на выходные и первую половину грядущей недели.