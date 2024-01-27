Снегопад и потепление до -4 градусов: какая погода ожидает новосибирцев на выходных — прогноз от синоптиков

В Новосибирске на выходных потеплеет, температура поднимется до -4 градусов. Как рассказали на сайте Западно-Сибирского метеоцентра, уже в понедельник в городе будет холодать. До вторника в Новосибирске и области будет идти небольшой снег. Изучаем прогноз погоды от синоптиков на ближайшие дни.
Сегодня, 27 января, в Новосибирске будет
В Новосибирской области обещают
В воскресенье, 28 января, в Новосибирске обещают ночью
В Новосибирской области температура ночью опустится до
В понедельник, 29 января, в Новосибирске температура ночью будет
В Новосибирской области температура ночью будет
Во вторник, 30 января, в Новосибирской области будет
Уже на следующей неделе начнется последний месяц зимы. Мы изучили популярные погодные сервисы, чтобы узнать, что ждет новосибирцев в феврале.