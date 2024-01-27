Снегопад и потепление до -4 градусов: какая погода ожидает новосибирцев на выходных — прогноз от синоптиков

В Новосибирске на выходных потеплеет, температура поднимется до -4 градусов. Как рассказали на сайте Западно-Сибирского метеоцентра, уже в понедельник в городе будет холодать. До вторника в Новосибирске и области будет идти небольшой снег. Изучаем прогноз погоды от синоптиков на ближайшие дни.