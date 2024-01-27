freedom
Реклама
СЕЙЧАС -12°С
Пробки 2/10
usd 89.52
eur 97.09
СрочноБизнесмена избили охранники возле кальянной
Все новости
Все новости

Снегопад и потепление до -4 градусов: какая погода ожидает новосибирцев на выходных — прогноз от синоптиков

С понедельника в области вновь будет холодать

741

Синоптики обещают небольшой снег

Поделиться

В Новосибирске на выходных потеплеет, температура поднимется до -4 градусов. Как рассказали на сайте Западно-Сибирского метеоцентра, уже в понедельник в городе будет холодать. До вторника в Новосибирске и области будет идти небольшой снег. Изучаем прогноз погоды от синоптиков на ближайшие дни.

Сегодня, 27 января, в Новосибирске будет -4... -6 градусов днем. Ветер юго-западный 3–8 м/с. Облачно с прояснениями, без существенных осадков.

В Новосибирской области обещают -4... -9 градусов, местами до -15 градусов. Ветер юго-западный 3–8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Погода будет облачной с прояснениями, местами небольшой снег. На дорогах гололедица.

В воскресенье, 28 января, в Новосибирске обещают ночью -9... -11 градусов, днем -6... -8 градусов. Ветер северо-восточный 3–8 м/с. Возможен небольшой, местами умеренный снег.

В Новосибирской области температура ночью опустится до -15... -20 градусов, местами -9... -14 градусов. По северо-западу области до -28 градусов. Днем температура будет -6... -11 градусов, местами до -17 градусов. В отдельных районах небольшой, по востоку местами умеренный снег. Ветер северо-восточный 3–8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В понедельник, 29 января, в Новосибирске температура ночью будет -12... -14 градусов, днем обещают -10... -12 градусов. Ветер северо-западный 2–7 м/с. Будет идти небольшой снег.

В Новосибирской области температура ночью будет -18... -23 градуса, местами -11... -16 градусов. Днем обещают -10... -15 градусов. Небольшой, местами умеренный снег. Ветер будет северо-западный 2–7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Во вторник, 30 января, в Новосибирской области будет -20... -25 градусов ночью. Днем обещают -11... -16 градусов. В отдельных районах небольшой снег. Ветер переменный 2–7 м/с.

Уже на следующей неделе начнется последний месяц зимы. Мы изучили популярные погодные сервисы, чтобы узнать, что ждет новосибирцев в феврале.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

По теме

ПогодаТемператураНовосибирскСиноптики
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter