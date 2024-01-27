Горы, кареты и ручные птицы: изучаем развлечения Белокурихи — зачем ехать в советский санаторий зимой

Чтобы побывать на курорте, не обязательно ехать далеко — в нескольких часах от Новосибирска начинается Алтай, где есть свой курорт: Белокуриха. Здесь выстроили целую вереницу санаториев, а отпускной ритм царит круглый год, в том числе зимой. Чем может заинтересовать Белокуриха даже прожженных туристов, в чем особенности санаторной жизни и чем себя занять вдали от мегаполиса, выяснила колумнистка НГС Светлана Гладкова.
Белокуриха удивляет тем, что очень резко начинаются горы: ты рулишь-рулишь из Новосибирска, изредка обнаруживая на горизонте какую-нибудь далекую гору, а потом раз — и внезапно оказываешься в горах и едешь под ощутимым углом по улочке к санаторию. Горы действительно начинаются здесь как-то очень резко, причем ты сразу же приезжаешь в пункт назначения, в отличие от Горного Алтая, где от первых гор до выбранного отеля где-нибудь на берегу Катуни можно ехать еще несколько часов.
Белокуриха во многом как будто законсервировалась в советском прошлом, так что вкус того самого пломбира по 20 копеек буквально витает здесь в воздухе. Да, местные санатории стоят по 10 с лишним тысяч за номер на двоих в сутки, внедрили у себя систему питания «шведский стол», назвали свои бассейны с банями спа-центрами, а некоторые сделали очень приличные ремонты в номерах, но не стоит удивляться, если время от времени будет казаться, что все это не сегодняшняя реальность, а чудом ожившие декорации к фильму «Любовь и голуби» (ну, там, где герой на курорте).
То и дело в коридоре или в столовой (они называют это ресторанами, но нет) натыкаешься на нарядную даму в вечернем платье и на каблуках, которая еще помнит, что в дом отдыха нужно брать с собой все свои платья. Мы все это помним как минимум из мультика про Простоквашино, но мало кто относится к этому достаточно серьезно, чтобы паковать в чемодан в Белокуриху вечерние платья и каблуки. А между тем выгуливать их есть куда. В санаториях рядом с ресепшеном появились лобби-бары, что само по себе звучит не по-советски, конечно, но в местных барах (которые раньше наверняка были актовыми залами) по вечерам нарядные гости собираются на концерты с названиями вроде «оБАЯНие БАЯНа».
Сервис, конечно, может прихрамывать сразу на обе ноги. Дежурный по парковке озадачит тебя информацией о том, что ты припарковалась как-то не так, причем тогда, когда ты уже заглушишь двигатель, вытащишь чемодан и выпустишь ребенка с заднего сидения. На вопрос, почему нельзя было попросить припарковаться правильно сразу, он невозмутимо ответит, что не может же он здесь все время дежурить. Конечно, зачем дежурить, если ты дежурный по парковке? В другом санатории парковка может вообще оказаться платной и обойдется в 250 рублей в сутки, о чем, конечно, не предупреждают при бронировании.
И не нужно удивляться, если везде в санатории вас будут встречать разнообразные запреты. Самое простое — это запрет заходить в столовую в халатах, шортах и тапочках. Надо ли говорить, что все именно так и ходят, потому что логично же, что для походов на обед и процедуры по санаторию люди берут с собой домашнюю одежду и обувь. Но это так, разминка. Я лично видела табличку о том, что нельзя выжимать мокрый купальник в кабинке (как вы можете проверить соблюдение этого запрета, ну как?). А спасатель в бассейне спасал меня и всех окружающих исключительно от попыток фотографироваться в этом самом бассейне: «Вы же выложите это в соцсети! Вы вообще знаете, что из-за этого бывает?» А я вообще знаю, конечно: от этого в санатории едут новые люди. Вот я, например, так к вам и приехала. Но в советских санаториях не до маркетинга этого вашего чужеземного, так что фото- и видеосъемка запрещены в соответствии со статьей такой-то внутреннего распорядка.
Понятно, что все это может звучать немного пугающе. В конце концов, многие из нас имеют опыт проживания во всяких пятизвездочных отелях на экзотических островах, некоторые не испытывают ностальгии ни по Советскому Союзу в целом, ни по пломбиру за 20 копеек в частности. Так чего ради вообще тогда ехать в Белокуриху?
Гулять
Пожалуй, главное здесь — это природа. Все эти невысокие горы, поросшие густыми лесами (местами искусственно высаженными после того, как естественные сожгли во время Великой Отечественной), речка Белокуриха, вдоль которой выстроились многочисленные санатории, птицы, прикормленные толпами отдыхающих и приученные брать семечки прямо с руки — тот самый повод сюда приехать. Даже если вы очень избалованный отдыхающий, вам все равно будет красиво, в лесу будет потрясающий хвойный запах, а наматывать километры на шагомере здесь гораздо приятнее, чем по нечищеным новосибирским тротуарам, например.
По местным горам проложены многочисленные терренкуры, карты которых можно найти как на специальных стендах, так и просто в 2ГИС. Терренкуры идут между санаториями или кругами, начинаясь и заканчиваясь в одной точке. Информация об уровне сложности легко нагугливается, а на самих тропах регулярно встречаются таблички с информацией о том, сколько вы уже прошли и на какую высоту поднялись. Также в изобилии встречаются скамейки или беседки для отдыха, а то и целые фотозоны.
Вдоль речки сделали довольно протяженную пешеходную зону. Здесь найдется и внушительных размеров детская площадка, и бесчисленные магазины с сувенирами и разной алтайской продукцией, и кафе-ресторанчики. И все это еще и с небольшими симпатичными мостиками на территорию разных санаториев, а по вечерам и с возможностью покататься на карете, запряженной лошадью. Сейчас все это замечательно украшено огоньками, а на вечерней прогулке сложно не почувствовать себя где-нибудь в «Красной поляне»: люди фланируют по нарядной улице, заглядывают в барчики, обсуждают, как покатались или погуляли днем.
Оздоравливаться
Есть ощущение, что почти все, кто там оказывается, едут именно на курорт, то есть оздоравливаться. Да, там, конечно, есть какая-то горнолыжка, но о ней наши сибирские лыжники и сноубордисты высказываются всегда с некоторым пренебрежением. Зато вот санатории здесь работают давно и эффективно. Собственно, здесь проблематично найти просто отель, который не будет являться санаторием.
Так что если у вас есть время пожить в Белокурихе хотя бы пару недель, то ограничиваться просто прогулками, возможно, будет скучновато. За довольно небольшую доплату вы получите и курс массажа, и разнообразные водные процедуры, и специализированные медицинские услуги, если у вас, например, все не доходят руки проставить курс капельниц. Я посчитала: если все то же самое делать в Новосибирске, выйдет в разы дороже, тогда как доплата за лечение составит, например, 15 тысяч рублей за 2 недели на человека. Не говоря уж о том, что вписать все это в обычную свою рабочую жизнь вам вряд ли удастся.
Пить глинтвейн в горах
Еще один признак горнолыжного курорта — глинтвейн на каждом шагу. То тут, то там встречаются небольшие палатки, где стоят по два-три термопота с глинтвейном: на белом вине, на красном и даже на медовухе — все по 250 рублей за небольшой стакан или 400 рублей за двойную порцию.
Глинтвейн на медовухе — штука специфическая, очень сладкая, а мой кофе в термокружке несколько дней после возвращения имел привкус медовухи. Но попробовать нужно, конечно, потому что где еще-то?
Глинтвейн на красном вине почему-то абсолютно одинаковый во всех точках, где мне довелось его попробовать (а я помню четыре): хоть в смешном стеклянном павильоне у подъемника, где глинтвейн перед подачей разогревают в обычном электрическом пластмассовом чайнике, хоть в модном местном ресторане, где он был в два раза дороже, чем везде на улицах. Я сделала вывод, что где-то под Белокурихой есть глинтвейновый источник, из которого его и добывают все продавцы сразу.
Пожалуй, самое приятное приключение здесь — взять глинтвейн в термокружку и отправиться на единственный здесь кресельный подъемник. За 700 рублей с человека он будет 25 минут поднимать вас на гору Церковка, а вы будете любоваться и горами, и равниной внизу. Одеться нужно тепло, потому что 25 минут без движения в горах — это довольно прохладно. Но с глинтвейном будет лучше.
Наверху стоит погулять, хотя бы пока не закончится протоптанная тропинка, а обратно тоже можно вернуться на подъемнике, любуясь уже другими видами (вернуться вы сможете по тому же билету, который купили внизу за 700 рублей). И да, на вершине в кафе тоже есть глинтвейн, а еще семечки для самых дружелюбных птиц.
Кататься на чем-нибудь
Белокуриху пытаются позиционировать как горнолыжный курорт. Но, кажется, на счастье всех остальных отдыхающих здесь довольно малоснежно, так что как раз толп лыжников и сноубордистов не наблюдается. Какая-то скромная трасса есть прямо в центре курорта, кто-то на ней катается. Есть учебная трасса для детей.
На соседней горе, уже за городом, строят амбициозный горнолыжный курорт «Белокуриха-2». Впрочем, там тоже не очень хорошо со снегом, так что даже плюшку для нанесенной здесь на карту трассы для сноутюбинга взять не удалось: камней много, кустов много — снега мало, объяснили скучающие сотрудники проката. Впрочем, съездить туда нужно хотя бы ради того, чтобы прокатиться по красивому серпантину. Вдоль всей дороги много смотровых площадок с видами, так что сама поездка уже станет приключением. Ну, если вы не будете мечтать скатиться с горы на лыжах, конечно.
Наконец, кататься можно на коньках — катки не так сильно зависят от снега. У крупных санаториев есть свои катки и, конечно, прокат. Самый красивый, пожалуй, — в санатории «Родник Алтая»: он замечательно подсвечен и виден в темноте с разных сторон.
Купаться зимой
Дополнительное развлечение здесь — это аквапарки и прочие спа-комплексы при санаториях. Есть они не везде, так что обращайте внимание на этот фактор при бронировании, если вам это важно. Если в вашу картину оздоровления входят многочасовые лесные прогулки по горам днем с последующим согреванием в хаммаме или сауне, то в Белокурихе это все можно сделать довольно комфортно, потом просто вернувшись в номер в халате и тапочках. При оформлении некоторых путевок с оздоровлением доступ в бани будет безлимитным, а при бронировании только проживания, возможно, придется доплачивать по 700–1000 рублей за двухчасовое посещение.
Детям, конечно, нравится возможность поплескаться зимой в бассейне, а родители найдут здесь разнообразные обертывания и прочие спа-процедуры. Не поручусь за качество — думаю, тут все очень сильно зависит от конкретного санатория, так что читайте внимательно отзывы. Впрочем, читать отзывы здесь совершенно необходимо, потому что никогда не знаешь, какие сюрпризы могут тебя ждать.
После длинных новогодних каникул новосибирцы уже начали подумывать о майских — мы изучили предложения поездок на Чёрное море, Байкал и в Горный Алтай.