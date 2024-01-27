Горы, кареты и ручные птицы: изучаем развлечения Белокурихи — зачем ехать в советский санаторий зимой

Белокуриха удивляет тем, что очень резко начинаются горы: ты рулишь-рулишь из Новосибирска, изредка обнаруживая на горизонте какую-нибудь далекую гору, а потом раз — и внезапно оказываешься в горах и едешь под ощутимым углом по улочке к санаторию. Горы действительно начинаются здесь как-то очень резко, причем ты сразу же приезжаешь в пункт назначения, в отличие от Горного Алтая, где от первых гор до выбранного отеля где-нибудь на берегу Катуни можно ехать еще несколько часов.



Белокуриха во многом как будто законсервировалась в советском прошлом, так что вкус того самого пломбира по 20 копеек буквально витает здесь в воздухе. Да, местные санатории стоят по 10 с лишним тысяч за номер на двоих в сутки, внедрили у себя систему питания «шведский стол», назвали свои бассейны с банями спа-центрами, а некоторые сделали очень приличные ремонты в номерах, но не стоит удивляться, если время от времени будет казаться, что все это не сегодняшняя реальность, а чудом ожившие декорации к фильму «Любовь и голуби» (ну, там, где герой на курорте).