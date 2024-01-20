До -28, но по-прежнему без осадков: чего ждать от погоды до середины рабочей недели — изучили прогноз

В ближайшие дни в Новосибирской области продержится стабильная погода без осадков.
По прогнозу на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра, в ночь на воскресенье 21 января в области ожидается температура -26…-31 градусов, местами -19…-24 градусов. Днем в регионе потеплеет до -14…-19 градусов, местами до -8…-13 градусов. Ветер будет юго-западный, скоростью 2–7 м/с. Вероятен гололед, в некоторых районах — изморозь.
В ночь на 22 января градусник в НСО покажет -17…-22 градуса, местами до -27 градусов. Днем синоптики прогнозируют -10…-15 градусов. В ночь на вторник 23 января в Новосибирской области установится температура -15…-20, местами до -28 градусов. Днем ожидаются -9…-14 градусов.
В Новосибирске днем 22 января температура достигнет -13…-15 градусов. В городе также не предвидится осадков.
Ранее НГС изучил прогнозы погоды интернет-сервисов до конца января.. Возможно, в Новосибирске потеплеет до -4 градусов. Также стоит ожидать снегопадов.