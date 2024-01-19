Тепла не будет: в Новосибирске на выходных ждут морозы до -25 градусов

В Новосибирске на выходных 20 и 21 января ожидается мороз до -25 градусов. Дневные температуры составят -15...-17 градусов.
Прогноз на конце недели и понедельник подготовили синоптики Западно-Сибирского УГМС». В Новосибирской области сохраняется морозная погода. По ночам 20–22 января ожидается температура от -21 до -26 градусов, местами -27…-33 градуса. Днем 20 января синоптики прогнозируют -13…-18 градусов, на следующий день небольшое потепление до -12…-17 градусов, на востоке области до -22 градусов. 22 января потеплеет до -10…-12 градусов. По ночам на территории региона возможны изморозь и туманы, 20 января ожидается слабый снег на западе области.
В Новосибирске по ночам с 20 по 22 января прогнозируют мороз до -22…-25 градусов. 21 января ночью в пригороде до -25 градусов. Днем 20 и 21 января температура составит -15…-17 градусов, 22 января -13…-15 градусов. Осадки на выходных и в понедельник в городе не ожидаются.
Крещенские морозы не напугали сибиряков, и сегодня, 19 января, многие горожане решили окунуться в прорубь. Мы собрали фото смелых сибирячек, которые решили испытать себя, в одном материале.