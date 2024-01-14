Народные приметы на Васильев день: что сделать 14 января, чтобы 2024 год был удачным

Что нельзя делать

На Обрезание Господне нельзя делать уборку и стирать, заниматься рукоделием (вязать, шить или вышивать). 14 января не ругались, не оскорбляли других людей и старались не думать о плохом. Запрещалось также резать скотину, чтобы не накликать на себя беду. За столом не злоупотребляли спиртным и не объедались. Плохой приметой считалось и считать мелкие деньги, решать финансовые вопросы. При этом в Васильев день не одалживали никому деньги, чтобы не жить в долгах потом самому. Нельзя было отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается, но это касалось только какого-то дела, а не денег. В праздник не надевали старую одежду, а старались всегда показаться в обновках в Новый год.