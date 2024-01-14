Народные приметы на Васильев день: что сделать 14 января, чтобы 2024 год был удачным

На 14 января приходятся сразу два церковных праздника: Обрезание Господне и день Василия Великого. Первый связан с тем, что на восьмой день после Рождества Христова Иисусу, как и другим младенцам мужского пола по ветхозаветному закону, провели обрезание. В этот же день церковь вспоминает 15 известных по именам угодников Божиих, но особо выделяет Василия Великого. Рассказываем, какие есть народные приметы на
В видео выше мы рассказали о приметах, по которым определяли, какими будут весна и лето.
Что можно делать
В этот день было принято собираться всей семьей, просить друг у друга прощения и отпускать обиды. Старались в праздник помогать нуждающимся, чтобы очиститься перед Богом. В ночь на
Что нельзя делать
На Обрезание Господне нельзя делать уборку и стирать, заниматься рукоделием (вязать, шить или вышивать).
Приметы
В ночь с 13 на 14 января молодые девушки совершали обряд гадания. Святки считали лучшим временем для гаданий на суженого. Перед сном девушки распускали волосы, расчесывали их, клали гребень под подушку и произносили магические слова: «Суженый-ряженый, приди расчесать мне волосы». Также в этот день предсказывали погоду на ближайший год. Если утро было ясное, то год будет благополучным. Поля и деревья покрылись инеем, значит будет хороший урожай. Снег, который выпадал в день Обрезания, считался предвестником удачи. По приметам родившийся на Обрезание Господне проживет жизнь в достатке.