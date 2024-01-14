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Народные приметы на Васильев день: что сделать 14 января, чтобы 2024 год был удачным

Рассказываем, как по погоде определить, какими будут весна и лето

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В коротком видео собрали все приметы о погоде

Видео: Артем Чудинов

На 14 января приходятся сразу два церковных праздника: Обрезание Господне и день Василия Великого. Первый связан с тем, что на восьмой день после Рождества Христова Иисусу, как и другим младенцам мужского пола по ветхозаветному закону, провели обрезание. В этот же день церковь вспоминает 15 известных по именам угодников Божиих, но особо выделяет Василия Великого. Рассказываем, какие есть народные приметы на 14 января, что можно и нельзя делать в Васильев день, как его провести

В видео выше мы рассказали о приметах, по которым определяли, какими будут весна и лето.

Что можно делать

В этот день было принято собираться всей семьей, просить друг у друга прощения и отпускать обиды. Старались в праздник помогать нуждающимся, чтобы очиститься перед Богом. В ночь на 14 января верующие также ежегодно посещают храм, где совершается всенощное бдение. Поскольку, наряду с православным праздником, 14 января отмечается Старый Новый год, в этот день было принято загадывать желания. Люди верили, что если записать его на листочке и при этом исключить частицу «не» при формулировке, мечта обязательно осуществится.

Что нельзя делать

На Обрезание Господне нельзя делать уборку и стирать, заниматься рукоделием (вязать, шить или вышивать). 14 января не ругались, не оскорбляли других людей и старались не думать о плохом. Запрещалось также резать скотину, чтобы не накликать на себя беду. За столом не злоупотребляли спиртным и не объедались. Плохой приметой считалось и считать мелкие деньги, решать финансовые вопросы. При этом в Васильев день не одалживали никому деньги, чтобы не жить в долгах потом самому. Нельзя было отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается, но это касалось только какого-то дела, а не денег. В праздник не надевали старую одежду, а старались всегда показаться в обновках в Новый год.

Приметы

В ночь с 13 на 14 января молодые девушки совершали обряд гадания. Святки считали лучшим временем для гаданий на суженого. Перед сном девушки распускали волосы, расчесывали их, клали гребень под подушку и произносили магические слова: «Суженый-ряженый, приди расчесать мне волосы». Также в этот день предсказывали погоду на ближайший год. Если утро было ясное, то год будет благополучным. Поля и деревья покрылись инеем, значит будет хороший урожай. Снег, который выпадал в день Обрезания, считался предвестником удачи. По приметам родившийся на Обрезание Господне проживет жизнь в достатке.

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