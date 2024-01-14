Похолодает до -28 градусов: на Новосибирск надвигаются морозы — прогноз погоды на неделю

В Новосибирске снова похолодает на следующей неделе. Как рассказывают погодные сервисы, температура может опуститься до -28 градусов. НГС изучил, какие прогнозы дают специальные сайты и сравнил их.
По данным Gismeteo, температура может опуститься до -24 градусов. К следующим выходным будет снова потепление и температура к пятнице поднимется до -13 градусов днем и -17 градусов ночью. Всю неделю будет облачно и без осадков.
Как обещает Яндекс.Погода, температура опуститься до -25 градусов ночью во вторник и среду. В понедельник возможен небольшой снег, а температура будет около -19 градусов. После пары дней морозов теплеть начнет уже в четверг, 18 января.
Самым холодным днем, по данным world-weather, станет среда, 17 января. Температура утром будет -28 градусов. Сервис также обещает, что в понедельник будет -1 градус днем и -2 градусов ночью. А резкое похолодание до -22 градусов днем будет уже во вторник.
В области на следующей неделе может похолодать до -32 градусов. Но это даст небольшую перерыв в перепадах температур.