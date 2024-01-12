Скачок от -22 до 0 градусов: когда в Новосибирске перестанет резко меняться погода — прогноз на ближайшие дни

В Новосибирске и области в ближайшие три дня снова ожидаются резкие колебания температуры от -22 градусов до 0 градусов, а на следующей неделе в регионе может похолодать до -32 градусов.
— 10 и 11 января прошел циклон, сейчас небольшой перерыв из-за того, что проходит холодный фронт, а за ним формируется антициклон. За счет этого перерыв в осадках, атмосфера успокаивается. Потом снова выходит южный циклон, выносит тепло, усиливается ветер. 16 и 17 января установится антициклональный характер погоды, 16 января ночью по области местами будет до -32 градусов, 17 января ночью мороз усилится местами до -34 градусов, — объяснила НГС начальник отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова.
13 января, в субботу, синоптики ожидают погоду без осадков, сохранится -20... -22 градуса с повышением к утру до -14... -16 градусов, днем будет -9... -11 градусов. Ветер прогнозируют юго-западный 7–12 м/с.
В воскресенье, 14 января, южный циклон пройдет по территории региона днем. Ночью будет преимущественно без осадков, днем — умеренный снег, мокрый снег, местами метель. В ночные часы похолодает до -9... -11 градусов, днем потеплеет до 0 градусов. Ночью ожидают юго-западный ветер 4–9 м/с, днем — северо-западный 13–18 м/с.
15 января, в понедельник синоптики ожидают похолодание, ночью температура опустится до -20... -22 градусов, днем поднимется до -19... -21 градуса. Ветер сохранится северо-западный, ночью будет 13–17 м/с местами порывы до 23 м/с, днем прогнозируют 8–13 м/с. Ночью ожидают небольшой, местами умеренный снег, метель, днем осадки прекратятся.
— 16 и 17 января установится антициклональный характер погоды, 16 января ночью по области местами будет до -32 градусов, 17 января ночью мороз усилится местами до -34 градусов. Будет перерыв в перепадах, немного отдохнем, восстановим здоровье, — добавила Наталья Кичанова.
Днем 14 января и ночью 15 января из-за ухудшения погоды синоптики разослали экстренное предупреждение. По области ветер будет достигать 25–28 м/с.