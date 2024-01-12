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Не выходите из дома. Новосибирскую область накроют метели и ветер скоростью выше 25 м/с

Жителей просят быть аккуратнее

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На дорогах возможны снежные заносы

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МЧС предупредило жителей Новосибирской области о непогоде в ближайшие дни. На регион обрушатся метели и сильный ветер.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, днем 14 января и ночью 15 января синоптики ожидают осадки в виде мокрого снега, гололед, метели. Ветер может усилиться до 18-23 м/с, местами порывы будут достигать 25 м/с и выше. На дорогах возможны снежные заносы.

Спасатели советуют обходить слабо закрепленные конструкции, одевайтесь по погоде и соблюдать правила безопасности на дорогах. Специалисты не рекомендуют парковать автомобили под старыми, ветхими деревьями.

Родителям необходимо следить за пребыванием детей на улице во время неблагоприятных погодных условий.

Ранее НГС узнал у синоптиков, нормально ли, что в Новосибирске и области сохраняется переменчивая погода. Резкие изменения погоды, в том числе температурного фона, могут быть связаны с приходом южных циклонов. Очередная их серия нахлынет на регион уже в ближайшие дни, в течение первой половины второй декады января.

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