Скоро 0 градусов. В Новосибирске морозы снова сменятся резким потеплением — что нас ждет до конца недели

По-прежнему в Новосибирске и НСО сохраняется переменчивая погода. К концу рабочей недели в регионе может заметно похолодать, но пока это ненадолго, рассказала НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Наталья Кичанова.
Сегодня, 11 января, в Новосибирске сохраняется температура -14…-16 градусов, — по прогнозу синоптиков, к вечеру она фактически не изменится. Сейчас в городе удерживается юго-восточный ветер скоростью 9–14 м/с.
В ночь на 12 января температура в областной столице достигнет -23…-25 градусов, а днем установятся -20 градусов. Такое похолодание связано с тем, что на Новосибирск и НСО надвинулся кратковременный антициклон.
Ночью 13 января в городе возможны -18….-20 градусов, а днем потеплеет до -8…-10 градусов. В ближайшие несколько дней, включая предстоящую субботу, в городе маловероятны осадки. К воскресенью в регион должен прийти очередной южный циклон, и снова резко сменится погода. По словам Кичановой, 14 января температура в Новосибирске может повыситься до 0 градусов, а по области и до +2 градусов. Потепление будет сопровождаться снегом и усилением ветра.
Сильнее всего на этой неделе в Новосибирской области может похолодать ночью 12 января. Местами похолодает до -35 градусов. После этого, днем, в регионе ожидаются -17…-22 градусов. В пятницу в некоторых районах НСО возможен небольшой снег.
Ранее на Новосибирск обрушилась сильная метель, из-за которой на некоторых дорогах была почти нулевая видимость.