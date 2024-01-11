Скоро 0 градусов. В Новосибирске морозы снова сменятся резким потеплением — что нас ждет до конца недели

Ночью 13 января в городе возможны -18….-20 градусов, а днем потеплеет до -8…-10 градусов. В ближайшие несколько дней, включая предстоящую субботу, в городе маловероятны осадки. К воскресенью в регион должен прийти очередной южный циклон, и снова резко сменится погода. По словам Кичановой, 14 января температура в Новосибирске может повыситься до 0 градусов, а по области и до +2 градусов. Потепление будет сопровождаться снегом и усилением ветра.