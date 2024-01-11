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Скоро 0 градусов. В Новосибирске морозы снова сменятся резким потеплением — что нас ждет до конца недели

Погода по-прежнему остается переменчивой

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До конца этой недели в Новосибирске и Новосибирской области похолодает, а потом снова потеплеет

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По-прежнему в Новосибирске и НСО сохраняется переменчивая погода. К концу рабочей недели в регионе может заметно похолодать, но пока это ненадолго, рассказала НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Наталья Кичанова.

Сегодня, 11 января, в Новосибирске сохраняется температура -14…-16 градусов, — по прогнозу синоптиков, к вечеру она фактически не изменится. Сейчас в городе удерживается юго-восточный ветер скоростью 9–14 м/с.

В ночь на 12 января температура в областной столице достигнет -23…-25 градусов, а днем установятся -20 градусов. Такое похолодание связано с тем, что на Новосибирск и НСО надвинулся кратковременный антициклон.

Ночью 13 января в городе возможны -18….-20 градусов, а днем потеплеет до -8…-10 градусов. В ближайшие несколько дней, включая предстоящую субботу, в городе маловероятны осадки. К воскресенью в регион должен прийти очередной южный циклон, и снова резко сменится погода. По словам Кичановой, 14 января температура в Новосибирске может повыситься до 0 градусов, а по области и до +2 градусов. Потепление будет сопровождаться снегом и усилением ветра.

Сильнее всего на этой неделе в Новосибирской области может похолодать ночью 12 января. Местами похолодает до -35 градусов. После этого, днем, в регионе ожидаются -17…-22 градусов. В пятницу в некоторых районах НСО возможен небольшой снег.

Ранее на Новосибирск обрушилась сильная метель, из-за которой на некоторых дорогах была почти нулевая видимость.

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