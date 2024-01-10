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33 м/с: сибиряков просят оставаться дома из-за сильного ветра — список опасных районов

МЧС выпустило экстренное предупреждение

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Новосибирцам рекомендуют оставаться дома в плохую погоду

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В Новосибирской области ожидаесть усиление ветра до 33 м/с. Его прогнозируют ночью 11 января.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону со ссылкой на «Западно-Сибирское УГМС».

— Ночью 11 января 2024 года по южным и центральным районам Новосибирской области (Купинский, Баганский, Барабинский, Доволенский, Здвинский, Карасукский, Краснозерский, Убинский и Ордынский) усиление ветра 18–23 м/с, местами порывы от 25–30 м/с, усиление порывов местами 33 м/с и более, — рассказали в ведомстве.

В МЧС рекомендуют обходить стороной деревья, ветхие строения, непрочные конструкции, соблюдать правила безопасности. По возможности — оставаться дома. Родителям нужно следить за детьми, когда те находятся на улице. В случае ЧС нужно звонить на номер 112.

Утром 10 января в мэрии предупредили, что на это неделе в Новосибирске возможно потепление до +1 градуса. При этом сила ветра может достичь 25 м/с.

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