Перепад в 22 градуса: в Новосибирске ожидается резкое потепление

В Новосибирске возможно потепление до -1 градуса. Оно ожидается 12 января. О прогнозе на на неделю 10 января на аппаратном совещании рассказал Сергей Куценко, начальник департамента по ЧС мэрии Новосибирска:
— К сожалению, качели с температурой воздуха продолжаются. Циклоны сменяются антициклонами. На сегодняшний день температура воздуха у нас в течение дня будет колебаться от -22…-23 градусов в утреннее время и до -10…-12 градусов в дневное время. В течение завтрашнего дня днем температура -13…-15 градусов, в течение дня может опускаться до -21 градусов. Снег, метели, гололедица. Затем возможно повышение до -1 градусов.
Глава департамента подчеркнул, что на этой неделе есть риск возникновения чрезвычайных ситуаций из-за ветра силой до 20–25 м/с. Возможно поврежденией линий связи, электропередач, падение деревьев, слабо закрепленных конструкций, кровли, нарушения в работе транспорта, увеличение количества ДТП.
В конце недели в Новосибирске днем ожидается температура в -16…-21 градусов, ночью до -23 градусов. Снег различной интенсивности, гололед в течение всех дней недели.
Накануне синоптики объявили штормовое предупреждение на территории Новосибирской области. Возможно усиление ветра до 30 м/с.