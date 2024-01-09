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На Телецком озере появились ледяные скульптуры природного происхождения. Смотрим фото

С начала года в районе Телецкого озера не перестают бушевать ветра

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Льдины похожи на скульптуры

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Ледяные скульптуры образовались в результате ударов волны о скалистый берег Телецкого озера. Фотографии опубликовал Алтайский биосферный заповедник, передают наши коллеги из NGS22.RU.

Авторы снимков — сотрудники заповедника Роман Воробьев и Татьяна Клименко — написали, что ледяные глыбы появились в результате природных процессов.

Сильный ветер поднимает волны на Телецком озере

Сильный ветер поднимает волны на Телецком озере

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— Начало 2024 года на заповедных берегах запомнилось неистовыми ветрами, стихавшими лишь на несколько пасмурных дней. После каждого удара волны о скалистый берег в воздух вздымаются бесчисленные капли воды, которые попадая на охлажденные поверхности, образуют ледяную глазурь. Так, в череде циклов замерзания и оттаивания формируется причудливый парк ледяных скульптур на берегу Телецкого озера.

Берега Телецкого озера усыпаны ледяными глыбами

Берега Телецкого озера усыпаны ледяными глыбами

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— Стихия не только разрушает, но и созидает, — пишут авторы снимков Роман Воробьев и Татьяна Клименко.

В феврале 2021 года НГС рассказывал о зимнем отдыхе на Телецком озере - там есть и горнолыжный комплекс.

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Ледяные скульптурыТелецкое озероПриродаТуризм
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