Недельный снегопад и потепление до +1 градуса: какая погода будет в Новосибирске в январе — прогноз

В Новосибирске в январе может прийти преимущественно теплая погода, средняя температура днем будет от -7 до -15 градусов. В самый теплый день температура поднимется до +1 градуса. Но в середине месяца возможны резкие перепады от -29 градусов ночью до -7 градусов днем. Синоптики прогнозируют пасмурную погоду, солнце будет выглядывать не часто, а вот снегопады могут продлиться неделю, начиная с сегодняшнего дня, 6 января. НГС изучил прогнозы трех сервисов, чтобы узнать, какую погоду ждать новосибирцам.
По данным «Яндекс.Погоды», максимально холодная температура днем будет 16 января, столбик термометра опустится до -17 градусов, самая холодная ночь ожидается 31 января, тогда температура опустится до -27 градусов. Средние дневные температуры будут от -6 градусов до -13 градусов. Самым теплым днем станет 8 января, тогда воздух прогреется до +1 градуса.
При этом синоптики прогнозируют снегопад, который продлится семь дней подряд, начиная с 6 января, а начиная с 14 января осадки будут идти пять дней подряд. За окном в основном будет облачно, иногда с прояснениями, солнечный день ожидают один — 30 января.
World-weather также прогнозирует относительно теплый январь. Самым холодным днем, по данным специалистов, станет 12 января, тогда температура опустится до -21 градуса, наиболее холодная ночь — 13 января, тогда похолодает до -22 градусов. Теплее всего будет 8 января — 0 градусов. Средняя температура будет держаться от -7 градусов до -16 градусов.
Солнечных дней синоптики прогнозируют больше, так ясную погоду ожидают 7, 26 и 27 января. Снегопады не будут продолжительными, в основном ожидается пасмурная погода.
Gismeteo также сообщает о потепление до 0 градусов 8 января. Холоднее всего днем может быть 15 января, тогда температура опустится до -16 градусов, наиболее холодная ночью ожидается 10 января, температура дойдет до -23 градусов. На улице будет от -7 до -15 градусов.
Солнечный днем, по данным синоптиков сервиса, будет еще больше, так ясную погоду прогнозируют 22, 23, 29, 30 и 31 января. Но при этом специалисты также ожидают недельный снегопад, а после перерыва на один день — пятидневные осадки.
Недавно НГС изучил прогноз погоды на весь 2024 год. Тогда сервисы указывали, что снега в январе почти не будет.