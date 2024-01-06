Недельный снегопад и потепление до +1 градуса: какая погода будет в Новосибирске в январе — прогноз

По данным «Яндекс.Погоды», максимально холодная температура днем будет 16 января, столбик термометра опустится до -17 градусов, самая холодная ночь ожидается 31 января, тогда температура опустится до -27 градусов. Средние дневные температуры будут от -6 градусов до -13 градусов. Самым теплым днем станет 8 января, тогда воздух прогреется до +1 градуса.

При этом синоптики прогнозируют снегопад, который продлится семь дней подряд, начиная с 6 января, а начиная с 14 января осадки будут идти пять дней подряд. За окном в основном будет облачно, иногда с прояснениями, солнечный день ожидают один — 30 января.