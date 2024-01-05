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Резкий перепад температуры и снег: новосибирцев на Рождество ждет похолодание до -20 градусов

НГС изучил прогнозы трех сервисов

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Температура может измениться от -6 градусов до -20 градусов

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В Новосибирске на Рождество может резко похолодать до -20 градусов, а 6 января синоптики ожидают снегопад, утром снег с дождем. НГС изучил прогноз погоды трех сервисы и посмотрел, что ждет новосибирцев 7 января.

По данным сервиса World Weather 6 января пойдет снег, температура днем поднимется до -6 градусов, ночью — до -4 градусов. При этом 7 января днем резко похолодает до -20 градусов, к ночи же потеплеет до -17 градусов. На Рождество синоптики ожидают преимущественно облачную погоду.

7 января в городе резко похолодает

7 января в городе резко похолодает

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Специалисты сервиса «Яндекс.Погода» отмечают, что 6 января утром может пойти снег с дождем, к ночи же ожидают просто снег. Температура днем будет -2 градуса, а ночью опустится до -15 градусов. 7 января также прогнозируют -15 градусов днем, ночью температура может опуститься до -16 градусов. В Рождество синоптики ожидают небольшой снег.

В Рождество может пойти небольшой снег

В Рождество может пойти небольшой снег

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По данным Gismeteo, 6 января температура поднимется до -2 градусов, ночью же похолодает до -10 градусов, специалисты также ожидают мокрый снег. 7 января станет холоднее, температура днем дойдет до -12 градусов, а ночью — до -17 градусов. Погода будет облачная, без осадков.

Синоптики ожидают облачную погоду 7 января

Синоптики ожидают облачную погоду 7 января

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Ранее стало известно, как будут работать новосибирские соборы в Рождество.

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