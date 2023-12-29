Метели, снег и -23 градуса: в Новосибирскую область придет похолодание — прогноз на конец декабря и начало января

В Новосибирске и Новосибирской области начинает постепенно холодать. Как сообщили НГС в «Западно-Сибирском УГМС», с наступлением нового года температуры в регионе могут значительно опуститься: пора прощаться с сильным потеплением.
30 декабря в Новосибирской области ожидается температура преимущественно -3…-8 градусов, хотя ночью местами может похолодать и до -13 градусов. По всему региону возможны снег и метели. В ночное время также вероятен гололед.
Ночью 31 декабря в НСО прогнозируют -6…-11 (местами до -16) градусов, а днем -1…-6 (местами до -11) градусов. На канун Нового года синоптики снова обещают метели, гололед и снег. Впрочем, по западу последний может ненадолго прекратиться в дневные часы.
В ночь на 1 января по области, в основном, ожидаются -13…-18 градусов. Но на юго-востоке температура установится на отметке -7…-12 градусов, а местами может понизиться до -23 градусов. Днем градусник покажет в регионе -2…-7, местами до -13 градусов.
В Новосибирске на субботу обещают -4…-6 градусов с небольшим понижением температуры в течение дня. Ночью 31 декабря она достигнет -6…-8 градусов, а днем -3…-5 градусов. Как и по региону, в эти двое суток в городе вероятны метель и снег.
Ночью 1 января в Новосибирске возможна температура -10…-12 градусов, а днем -4…-6 градусов. И по-прежнему сохранится небольшой снег.
Ранее НГС сообщал, что в конце декабря в Новосибирске ожидается усиление ветра.