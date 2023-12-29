Народные приметы на Модестов день: что сделать 31 декабря, чтобы прожить весь год в счастье и достатке

По народному календарю 31 декабря 2023 года отмечается Модестов день, а по церковному — День памяти святителя Модеста, архиепископа Иерусалимского. В этот праздник наши предки следовали разным традициям и запретам, чтобы привлечь в свою жизнь счастье и богатство. Рассказываем, что можно и нельзя делать в канун Нового года, и на какие приметы следует обратить внимание.

