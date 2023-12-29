Народные приметы на Модестов день: что сделать 31 декабря, чтобы прожить весь год в счастье и достатке

По народному календарю 31 декабря 2023 года отмечается Модестов день, а по церковному — День памяти святителя Модеста, архиепископа Иерусалимского. В этот праздник наши предки следовали разным традициям и запретам, чтобы привлечь в свою жизнь счастье и богатство. Рассказываем, что можно и нельзя делать в канун Нового года, и на какие приметы следует обратить внимание.
Народные приметы
- 31 декабря снег идет хлопьями — ждите оттепели;
- в последний день года снег под ногами не скрипит — также к скорому наступлению тепла;
- чем сильнее морозы в Модестов день, тем меньше в начале января будет снегопадов и метелей;
- 31 декабря ворон, сидящий на ветке, каркает разными голосами — к непогоде;
- перед Новым годом ветер западный или юго-западный — готовьтесь к продолжительной январской оттепели.
Что можно делать 31 декабря
Чтобы год был удачным, лучше встретить его за богато накрытым столом вместе с родственниками или друзьями.
Также перед праздником стоит раздать все долги. Помимо этого, необходимо избавиться от старых вещей, треснувших зеркал и разбитой посуды. Славяне верили, что все эти вещи могут сулить негатив.
Еще один совет: если в новом году хочется достичь финансового успеха, то можно положить в карман монетку. Главное — как можно дольше не доставать ее оттуда, так как она должна служить талисманом.
Что нельзя делать в Модестов день
Считается, что 31 декабря на видном месте нельзя оставлять острые предметы. По поверьям, в Модестов день ими могут завладеть темные силы, которые впоследствии будут урезать человеку счастье и уют.
В канун Нового года женщины, жившие на Руси, ни в коем случае не зашивали рваную одежду. Существовало убеждение, что из-за этого на протяжении долгих месяцев придется исправлять ошибки и в работе, и в семейной жизни.
Кроме того, в праздник не следует стричь волосы, чтобы в итоге они не стали ломкими и секущимися.
Ранее НГС рассказывал, почему високосный год все считают плохим, и каких неприятностей от него ждать.