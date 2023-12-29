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Народные приметы на Модестов день: что сделать 31 декабря, чтобы прожить весь год в счастье и достатке

Рассказываем, что принято делать в этот день и по каким приметам определить погоду на январь

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31 декабря следует подальше спрятать режущие предметы и выкинуть разбитую посуду

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По народному календарю 31 декабря 2023 года отмечается Модестов день, а по церковному — День памяти святителя Модеста, архиепископа Иерусалимского. В этот праздник наши предки следовали разным традициям и запретам, чтобы привлечь в свою жизнь счастье и богатство. Рассказываем, что можно и нельзя делать в канун Нового года, и на какие приметы следует обратить внимание.

Народные приметы

  • 31 декабря снег идет хлопьями — ждите оттепели;
  • в последний день года снег под ногами не скрипит — также к скорому наступлению тепла;
  • чем сильнее морозы в Модестов день, тем меньше в начале января будет снегопадов и метелей;
  • 31 декабря ворон, сидящий на ветке, каркает разными голосами — к непогоде;
  • перед Новым годом ветер западный или юго-западный — готовьтесь к продолжительной январской оттепели.

Что можно делать 31 декабря

Чтобы год был удачным, лучше встретить его за богато накрытым столом вместе с родственниками или друзьями.

Также перед праздником стоит раздать все долги. Помимо этого, необходимо избавиться от старых вещей, треснувших зеркал и разбитой посуды. Славяне верили, что все эти вещи могут сулить негатив.

Еще один совет: если в новом году хочется достичь финансового успеха, то можно положить в карман монетку. Главное — как можно дольше не доставать ее оттуда, так как она должна служить талисманом.

Что нельзя делать в Модестов день

Считается, что 31 декабря на видном месте нельзя оставлять острые предметы. По поверьям, в Модестов день ими могут завладеть темные силы, которые впоследствии будут урезать человеку счастье и уют.

В канун Нового года женщины, жившие на Руси, ни в коем случае не зашивали рваную одежду. Существовало убеждение, что из-за этого на протяжении долгих месяцев придется исправлять ошибки и в работе, и в семейной жизни.

Кроме того, в праздник не следует стричь волосы, чтобы в итоге они не стали ломкими и секущимися.

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