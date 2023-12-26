Нельзя менять работу, покупать жилье и рожать детей: каких неприятностей ждать от 2024 года

Так как в древнеримском календаре первым месяцем был март, то добавлять дополнительный день решили в феврале.



Високосный год и Кривой Касьян

Сотни лет назад люди нашли, кого винить во всех своих бедах. Это оказался святой Касьян. Именно его восточные славяне поминают 29 февраля.

