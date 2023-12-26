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Нельзя менять работу, покупать жилье и рожать детей: каких неприятностей ждать от 2024 года

Он будет високосным

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Прошлый високосный год принес нам эпидемию коронавируса

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31 декабря каждый из нас в глубине души надеется, что следующий год будет лучше, чем предыдущий. Но эту новогоднюю ночь суеверные люди встречают с опаской — 2024 год окажется високосным, что, по поверьям, не сулит ничего хорошего. Мы решили разобраться с культурологом и астрологом, почему люди боятся 29 февраля и стоит ли ждать бед от 2024 года.

Когда придумали високосный год

Високосный год — изобретение не новое. Еще в античности ученые заметили, что астрономический год длится 365 дней и 6 часов. Лишние часы за 4 года превращались в дополнительные сутки, и в итоге календарь начинал отставать от смены сезонов. Выровнять летоисчисление решил Гай Юлий Цезарь.

— Гай Юлий Цезарь 1 января 45 г. до н. э. ввел календарь с високосной коррекцией, — рассказал исследователь культуры и истории Дмитрий Волков. — Первое время пользование календарем было сумбурным, вначале високосным объявлялся каждый третий год и только 36 лет спустя — каждый четвертый.

Так как в древнеримском календаре первым месяцем был март, то добавлять дополнительный день решили в феврале.

Високосный год и Кривой Касьян

Сотни лет назад люди нашли, кого винить во всех своих бедах. Это оказался святой Касьян. Именно его восточные славяне поминают 29 февраля.

— В русских преданиях образ Касьяна связывали с адом. Злой святой стоит на страже у ворот ада, а уполномоченный ангел бьет его молотком по лбу в течение 3 лет. И только на четвертый год Касьян отдыхает от экзекуции, — объясняет Дмитрий Волков. — Касьян отдыхает, но народу от этого не легче. «Пришел Касьян, пошел хромать, да на свой лад всё ломать».

Святой Касьян настолько зловреден, что неудачу он распространяет на весь високосный год. Считалось, что в это время по всему миру происходят катаклизмы, а жизнь людей становится тяжелее. И хотя мало кто вспоминает про святого Касьяна сегодня, суеверные люди до сих пор считают, что каждые четыре года на землю приходит черная полоса.

Несчастья в високосные годы

В високосные годы действительно происходило много несчастий. Взглянуть хотя бы на эти годы:

  • 1204 год — крестоносцы захватили и разорили Константинополь;
  • 1400 год — вторая по количеству жертв эпидемия чумы в Европе;
  • 1812 год — война между Российской и Французской империями;
  • 1912 год — крушение «Титаника»;
  • 1976 год — Таншаньское землетрясение в Китае — более 242 тысяч человек погибло;
  • 2020 год — эпидемия коронавируса.

Если верить суевериям, несчастья также происходят в жизни каждого человека, кто не соблюдает приметы високосного года. Например, в следующем году нельзя менять работу — начнутся проблемы с деньгами, а на новом месте работник надолго не задержится. Собственное дело может прогореть, в новом жилье не будет счастья, а у детей, рожденных в этот год, окажется незавидная судьба.

Правда ли нужно бояться високосного года

Но не нужно думать, что виной всех несчастий становится високосный год. Тем более что годы, в которых не было 29 февраля, принесли нам не меньше бед. Даже звезды благосклонны к 2024 году, считает астролог Ольга Якубовская.

— Существуют пугающие рассказы о том, что урожайность в такие годы падает, количество смертей увеличивается, а если выйти замуж — так вообще зря потратишься на госпошлину, а вскоре еще на одну — за развод, — рассказала астролог Ольга Якубовская. — Однако такая сухая и порой неприятная вещь, как статистика, говорит об обратном: количество смертей в високосные годы не больше чем в обычные, урожайность иногда, наоборот, повышается, а браки всё по той же упрямой статистике, заключенные в високосные годы, длятся в среднем на полгода дольше.

О статистику также разбиваются суеверия и приметы, которые принято соблюдать в високосный год. Например, о том, что в течение года лучше не заводить ребенка.

— Четверо из 10 самых богатых предпринимателей России родились в високосные годы, как и действующий президент, — отметила Ольга Якубовская.

Астролог советует не бояться високосного года и не ждать от него неприятностей. То же касается и 29 февраля — этот день ничем не будет отличаться от других.

— Фиксируйте, что хорошего у вас происходит в високосные годы, и тогда все они будут чуть более приятными, — посоветовала астролог.

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СуеверияВисокосный год2024 годАстрологияПриметы29 февраля
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