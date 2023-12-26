Нельзя менять работу, покупать жилье и рожать детей: каких неприятностей ждать от 2024 года

31 декабря каждый из нас в глубине души надеется, что следующий год будет лучше, чем предыдущий. Но эту новогоднюю ночь суеверные люди встречают с опаской —
Когда придумали високосный год
Високосный год — изобретение не новое. Еще в античности ученые заметили, что астрономический год длится
— Гай Юлий Цезарь 1 января
Так как в древнеримском календаре первым месяцем был март, то добавлять дополнительный день решили в феврале.
Високосный год и Кривой Касьян
Сотни лет назад люди нашли, кого винить во всех своих бедах. Это оказался святой Касьян. Именно его восточные славяне поминают 29 февраля.
— В русских преданиях образ Касьяна связывали с адом. Злой святой стоит на страже у ворот ада, а уполномоченный ангел бьет его молотком по лбу в течение
Святой Касьян настолько зловреден, что неудачу он распространяет на весь високосный год. Считалось, что в это время по всему миру происходят катаклизмы, а жизнь людей становится тяжелее. И хотя мало кто вспоминает про святого Касьяна сегодня, суеверные люди до сих пор считают, что каждые четыре года на землю приходит черная полоса.
Несчастья в високосные годы
В високосные годы действительно происходило много несчастий. Взглянуть хотя бы на эти годы:
1204 год— крестоносцы захватили и разорили Константинополь; 1400 год— вторая по количеству жертв эпидемия чумы в Европе; 1812 год— война между Российской и Французской империями; 1912 год— крушение «Титаника»; 1976 год— Таншаньское землетрясение в Китае — более 242 тысяч человек погибло; 2020 год— эпидемия коронавируса.
Если верить суевериям, несчастья также происходят в жизни каждого человека, кто не соблюдает приметы високосного года. Например, в следующем году нельзя менять работу — начнутся проблемы с деньгами, а на новом месте работник надолго не задержится. Собственное дело может прогореть, в новом жилье не будет счастья, а у детей, рожденных в этот год, окажется незавидная судьба.
Правда ли нужно бояться високосного года
Но не нужно думать, что виной всех несчастий становится високосный год. Тем более что годы, в которых не было 29 февраля, принесли нам не меньше бед. Даже звезды благосклонны к
— Существуют пугающие рассказы о том, что урожайность в такие годы падает, количество смертей увеличивается, а если выйти замуж — так вообще зря потратишься на госпошлину, а вскоре еще на одну — за развод, — рассказала астролог Ольга Якубовская. — Однако такая сухая и порой неприятная вещь, как статистика, говорит об обратном: количество смертей в високосные годы не больше чем в обычные, урожайность иногда, наоборот, повышается, а браки всё по той же упрямой статистике, заключенные в високосные годы, длятся в среднем на полгода дольше.
О статистику также разбиваются суеверия и приметы, которые принято соблюдать в високосный год. Например, о том, что в течение года лучше не заводить ребенка.
— Четверо из 10 самых богатых предпринимателей России родились в високосные годы, как и действующий президент, — отметила Ольга Якубовская.
Астролог советует не бояться високосного года и не ждать от него неприятностей. То же касается и 29 февраля — этот день ничем не будет отличаться от других.
— Фиксируйте, что хорошего у вас происходит в високосные годы, и тогда все они будут чуть более приятными, — посоветовала астролог.