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Тема дняНовосибирскую область ждет новая оттепель
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Скоро опять +2 градуса: на Новосибирскую область обрушится новая оттепель со снегом и метелями

Ожидается ветер скоростью до 22 м/с

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В Новосибирске продолжит теплеть, но потом придет похолодание

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Пока в Новосибирске и Новосибирской области сохраняется тепло, но местами перед новогодними праздниками может значительно похолодать. Об этом НГС сообщила начальник отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова.

По словам Кичановой, ночью 28 декабря в Новосибирске ожидается температура -5… -7 градусов. Днем потеплеет до 0… -2 градусов. В течение суток вероятен снег. Ветер будет юго-западный, скоростью 4–9 м/с, хотя местами порывы усилятся до 14 м/с.

В пятницу, 29 декабря, в городе продолжит идти снег. Ночью градусник покажет -2… -4 градусов, а днем около 0 градусов. При этом юго-западный ветер ускорится до 10–15 м/с.

30 декабря также возможны осадки. В эти сутки в областном центре установится температура -4… -6 градусов, с небольшим понижением в дневное время. Порывы ветра местами достигнут 22 м/с.

В НСО ночью 28 декабря и в сутки 30 декабря обещают -4… -9 градусов, хотя в предновогоднюю субботу в некоторых районах может похолодать и до -14 градусов. В пятницу, 29 декабря, в регионе потеплеет до +2 градусов, но улучшение погоды может сопровождаться метелями, снегом и гололедом.

Ранее мы показали в одной картинке, какой была погода в Новосибирске 31 декабря за 5 лет.

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