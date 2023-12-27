Скоро опять +2 градуса: на Новосибирскую область обрушится новая оттепель со снегом и метелями

Пока в Новосибирске и Новосибирской области сохраняется тепло, но местами перед новогодними праздниками может значительно похолодать. Об этом НГС сообщила начальник отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова.
По словам Кичановой, ночью 28 декабря в Новосибирске ожидается температура
В пятницу, 29 декабря, в городе продолжит идти снег. Ночью градусник покажет
30 декабря также возможны осадки. В эти сутки в областном центре установится температура
В НСО ночью 28 декабря и в сутки 30 декабря обещают
Ранее мы показали в одной картинке, какой была погода в Новосибирске 31 декабря за 5 лет.