На Михайловской набережной Новосибирска открыли каток — сколько стоит прокат и проход со своими коньками

На Михайловской набережной Новосибирска открыли каток. Об этом рассказала вице-мэр Анна Терешкова в своем телеграм-канале.



— Каток в парке «Михайловская набережная» открыт! Каток оборудован всем необходимым для комфортного и безопасного отдыха. На катке есть прокат коньков и теплая раздевалка, где можно не только переобуться, но и погреться, поделиться впечатлениями и написать друзьям, как здесь здорово. Время работы катка: 11:00–22:00, выходные (10:00–22:00), — написала Терешкова 22 декабря.

