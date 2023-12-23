На Михайловской набережной Новосибирска открыли каток — сколько стоит прокат и проход со своими коньками

На Михайловской набережной Новосибирска открыли каток. Об этом рассказала вице-мэр Анна Терешкова в своем телеграм-канале.
— Каток в парке «Михайловская набережная» открыт! Каток оборудован всем необходимым для комфортного и безопасного отдыха. На катке есть прокат коньков и теплая раздевалка, где можно не только переобуться, но и погреться, поделиться впечатлениями и написать друзьям, как здесь здорово. Время работы катка: 11:00–22:00, выходные (10:00–22:00), — написала Терешкова 22 декабря.
Согласно информации сайта Дирекции городских парков, прокат коньков обойдется в 150–200 рублей в час (в зависимости от размера). На своих коньках можно кататься весь день за сто рублей, детям до 7 лет и пенсионерам — бесплатно. Аренда кабинки для вещей стоит 100 рублей, держателей для детей — 50 рублей.
В Новосибирске 18 декабря в новом парке «Арена» открыли каток.