Небольшое похолодание, и закончится снег: какая погода будет в Новосибирске в выходные — прогноз от синоптиков

В Новосибирске в выходные временно закончится снегопад. Как рассказали в Западно-Сибирском УГМС, в выходные температура немного опустится, но пока в городе всё еще держится теплая погода.
— Осадки отойдут и кратковременно будет распространяться область повышенного атмосферного давления и температура снизится. По области при прояснениях мы ждем до
В субботу, 23 декабря, ночью еще ожидается снег, но днем уже преимущественно без осадков. Ночью ожидается
В воскресенье, 24 декабря, преимущественно без осадков. Ночью обещают
В понедельник, 25 декабря, преимущественно без осадков. Ночью будет
В Новосибирске 31 декабря в этом году может стать удивительно теплым днем. Специалисты прогнозируют потепление до