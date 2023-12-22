Небольшое похолодание, и закончится снег: какая погода будет в Новосибирске в выходные — прогноз от синоптиков

— Осадки отойдут и кратковременно будет распространяться область повышенного атмосферного давления и температура снизится. По области при прояснениях мы ждем до -15 градусов . И днем 24 декабря будет -4... -8 градусов, а уже 25 декабря — до +1 градуса. Западные районы будут попадать в более теплую районную массу. Со вторника ждем уже умеренный снег, — сообщила НГС начальник отдела метеопрогнозов Наталья Кичанова.