freedom
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 7/10
usd 91.71
eur 100.51
СрочноНовосибирцев ждет небольшое похолодание
Все новости
Все новости

Небольшое похолодание, и закончится снег: какая погода будет в Новосибирске в выходные — прогноз от синоптиков

По городу ночью ожидается до -10 градусов

2 895

На этой неделе несколько дней подряд был снегопад

Поделиться

В Новосибирске в выходные временно закончится снегопад. Как рассказали в Западно-Сибирском УГМС, в выходные температура немного опустится, но пока в городе всё еще держится теплая погода.

— Осадки отойдут и кратковременно будет распространяться область повышенного атмосферного давления и температура снизится. По области при прояснениях мы ждем до -15 градусов. И днем 24 декабря будет -4... -8 градусов, а уже 25 декабря — до +1 градуса. Западные районы будут попадать в более теплую районную массу. Со вторника ждем уже умеренный снег, — сообщила НГС начальник отдела метеопрогнозов Наталья Кичанова.

В субботу, 23 декабря, ночью еще ожидается снег, но днем уже преимущественно без осадков. Ночью ожидается 0... -2 градуса, днем около 0 градусов. Ветер юго-западный, ночью 4–9 м/с, днем 2–7 м/с.

В воскресенье, 24 декабря, преимущественно без осадков. Ночью обещают -8... -10 градусов, днем будет -3... -5 градусов. Ветер южный 2–7 м/с.

В понедельник, 25 декабря, преимущественно без осадков. Ночью будет -8... -10 градусов, а днем — от -1... -3 градуса. Ветер южный 2–7 м/с.

В Новосибирске 31 декабря в этом году может стать удивительно теплым днем. Специалисты прогнозируют потепление до -4 градусов в Новый год,

По теме

СнегопадНовосибирскДекабрьВыходные
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter