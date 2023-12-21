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СрочноВ Новосибирске потеплеет на 10 градусов выше нормы
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На 10 градусов выше нормы: в Новосибирске ждут потепление до +2 градусов — прогноз на декаду

Возможны снегопады и гололед

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Третья декада декабря будет теплой

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В Новосибирске в третьей декаде декабря ожидается потепление до +2 градусов. Также синоптики прогнозируют снегопады.

Об этом рассказала Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС»:

— Декада ожидается выше нормы на 8–10 градусов. Среднедекадная температура составит -4…-9 градусов. В начале и конце преобладающая температура ночью -6…-13 градусов, днем -1…-6 градусов. В середине декады ожидается повышение температуры ночью до 0…-5 градусов, днем до -3…+2 градусов.

Снегопады разной интенсивности прогнозируют в начале декады, до 23 декабря. Затем осадки возобновятся 26 декабря. Также в третьей декаде возможен мокрый снег и гололед.

НГС ранее изучил прогноз на январские праздники в Новосибирске, который составили погодные сервисы. Возможно в город придут сильные морозы.

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