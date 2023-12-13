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Дойдет ли до Новосибирска циклон «Ваня»? В столицу он несет рекордные снегопады

По прогнозам синоптиков, высота сугробов в Москве может достигать полметра

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Циклон «Ваня» надвигается с Европы

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На Москву надвигается циклон «Ваня», которые принесет с собой обильные осадки. В Западно-сибирском гидрометцентре редакции НГС рассказали, дойдет ли этот циклон до Новосибирска.

По прогнозам синоптиков, пишут наши коллеги из MSK1.RU, пик снегопадов ожидается в Москве в пятницу, высота сугробов может достигать полметра. Имя «Ваня» атмосферному явлению дали немецкие метеорологи, он может оказаться сильнейшим с 1960 года.

— Циклон «Ваня» надвигается с Европы. Он пройдет в Чехии и Польше, а также захватит Москву. Затем он вольется в основной циклон, который образуется над Мурманском, ожидаются сильные снегопады и метели. Но до нас этот циклон не дойдет. Мы сейчас находимся в ложбине другого циклона, поэтому в регионе будет повышаться температурный фон, — пояснила Светлана Автухова, ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, уже с 16 декабря в Новосибирской области ожидается потепление до -17 градусов. Также в регион придут снегопады.

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