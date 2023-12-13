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Ждем тепло с Урала: к Новосибирску приближается повышение температуры до -17 градусов

Температура поднимется к выходным

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Ожидается, что 13 декабря — последний день аномальных морозов в Новосибирске

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В Новосибирске, по прогнозу синоптиков, ожидается потепление до -17 градусов 16 декабря. Также на этой неделе прогнозируют снегопад.

В «Западно-Сибирском УГМС» рассказали, что 14 декабря ночью в Новосибирске температура составит -28…-30 градусов, утром потеплеет до -23…-25 градусов, днем до -18…-20 градусов. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем небольшой, местами умеренный снег. Ветер юго-западный силой 4–9 м/с, днем местами порывы до 14 м/с.

В пятницу, 15 декабря, ночью сохраняется небольшой снег, температура -21…-23 градуса, пригороде в -24…-26 градусов. Днем преимущественно без осадков, температура -21…-23 градуса. Ветер западный 3–8 м/с.

16 декабря ночью преимущественно без осадков, днем небольшой снег, ночью -23…-25, днем -17…-19 градусов. Ветер северо-западный 3–8 м/с.

— Ожидается умеренно-холодная погода в выходные дни. Повышение ожидается с понедельника. Антициклон над нашей территорией будет разрушаться, и тепло будет распространяться с Урала. Постепенно температуры повышаются. Осадки незначительные, — рассказала НГС начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.

В Новосибирской области ночью 14 декабря на юго-востоке сохраняется температура до -33 градусов. Утром и днем на всей территории, кроме юго-западных районов, ожидается снегопад. Днем -18…-23 градуса. 15 и 16 декабря температура ночью составит -21…-26 градусов, местами до -31 градуса. Днем 15 декабря ожидается -18…-23 градуса, 16 декабря поднимется до -16…-21 градуса.

НГС изучил прогноз погоды на январские праздники, который составили интернет-сервисы. Возможно, в начале 2024 года в Новосибирске похолодает до -38 градусов.

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