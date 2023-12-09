На сапах и в прорубь: отчаянные новосибирцы прыгают в воду в -34 градусов — холодный фоторепортаж

В Новосибирске уже несколько дней стоят аномальные морозы, во время которых температура держится ниже -30 градусов. Для любителей морозов — это прекрасное время, чтобы окунуться в прорубь или покататься на сапах на реке. Именно этим занимаются последние пару дней некоторые новосибирцы. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал с «моржами» и сделал репортаж, от которого веет холодом.