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На сапах и в прорубь: отчаянные новосибирцы прыгают в воду в -34 градусов — холодный фоторепортаж

Возле ЛДС «моржи» специально вырыли прорубь

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Уже несколько дней на улице стоят морозы

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В Новосибирске уже несколько дней стоят аномальные морозы, во время которых температура держится ниже -30 градусов. Для любителей морозов — это прекрасное время, чтобы окунуться в прорубь или покататься на сапах на реке. Именно этим занимаются последние пару дней некоторые новосибирцы. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал с «моржами» и сделал репортаж, от которого веет холодом.

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Морозы в Новосибирске только усиливаются. Редакция НГС в режиме онлайн рассказывает, как переживают жители Новосибирска и области аномальные морозы.

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