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Обь не замёрзла из-за аномально тёплой погоды — сибирякам запретили выходить на тонкий лёд

В прошло году корка на реке была в два раза толще

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В мэрии предупредили, что выходить на лёд опасно

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В Новосибирске река Обь не замёрзла из-за аномально тёплой погоды. Об этом сообщили в официальном телеграм канале мэрии города.

Как рассказали в городской администрации, спасатели МАСС измерили толщину льда на водоемах Новосибирска. Самое прочное покрытие сейчас на Обском море — 15 см. Это вдвое тоньше, чем год назад.

— Из-за аномально тёплой погоды не замёрзла река Обь. Лишь в немногих местах лёд достигает безопасного минимума в 5 см. На Яринском затоне и устье Ини образовалась ледовая корочка в 10–15 см, — сообщили в телеграм-канале.

На акваториях пока небезопасно. Особой осторожности требуют места, запорошенные снегом, в местах впадения ручьёв, подводных родников на неокрепшем льду появляются промоины, их нужно обходить. Нельзя приближаться к полыньям, участкам с быстрым течением, родниками, выходом сточных вод и с выступающей из льда растительностью.

Недавно новосибирские синоптики дали прогноз погоды на первую декаду декабря. Специалисты ожидают потепление и резкое похолодание, в регион может прийти агрессивный холод и мороз до -33 градусов.

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