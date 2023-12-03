Обь не замёрзла из-за аномально тёплой погоды — сибирякам запретили выходить на тонкий лёд

В Новосибирске река Обь не замёрзла из-за аномально тёплой погоды. Об этом сообщили в официальном телеграм канале мэрии города.
Как рассказали в городской администрации, спасатели МАСС измерили толщину льда на водоемах Новосибирска. Самое прочное покрытие сейчас на Обском море — 15 см. Это вдвое тоньше, чем год назад.
— Из-за аномально тёплой погоды не замёрзла река Обь. Лишь в немногих местах лёд достигает безопасного минимума в 5 см. На Яринском затоне и устье Ини образовалась ледовая корочка в 10–15 см, — сообщили в телеграм-канале.
На акваториях пока небезопасно. Особой осторожности требуют места, запорошенные снегом, в местах впадения ручьёв, подводных родников на неокрепшем льду появляются промоины, их нужно обходить. Нельзя приближаться к полыньям, участкам с быстрым течением, родниками, выходом сточных вод и с выступающей из льда растительностью.
Недавно новосибирские синоптики дали прогноз погоды на первую декаду декабря. Специалисты ожидают потепление и резкое похолодание, в регион может прийти агрессивный холод и мороз до -33 градусов.