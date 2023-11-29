«Где-то выше нормы на 10 градусов»: новосибирцев снова ждет потепление — прогноз погоды на ближайшие дни

Синоптики рассказали, какой будет погода в Новосибирске в ближайшие дни. Они отметили, что возможны снег, мокрый снег и небольшие температурные колебания. Также новосибирцев ждет потепление. Об этом редакции НГС рассказала начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.
— Ждем потепления на ближайшие 2 дня, потом изменения, колебания температуры ожидаются. Пока перепадов нет, все значительно выше нормы, где-то даже на 10 градусов превышает среднесуточную. Сейчас осадки будут связаны с прохождением фронтальных разделов, и поэтому тепло будет подниматься Северного Казахстана. Поэтмоу и ждем повышение с мокрым снегом, — отметила Наталья Кичанова.
На ближайшие сутки, 30 ноября в ночные часы -6... -8 с небольшим повышением к утру. Днем около 0. Преимущественно без осадков. Ветер южный 2–9, местами до 12 м/с.
На 1 декабря ожидается временами небольшой мокрый снег. Температура воздуха повышсится: ночью — -1…-3, днем — 0…-2 с небольшим понижением в течение дня. Ветер юго-западный 2–7, местам днем с порывами до 12 м/с.
2 декабря, в пятницу, ожидается небольшой, а ночью местами умеренный снег. Температура воздуха ночью -3..-5, днем — -2…-4. Ветер ночью юго-западный 2–7 м/с, днем — северо-западный 4–9 м/с.
Ранее НГС писал о том, каким будет первая декада декабря. За это время новосибирцев будет ждать даже резкое похолодание.