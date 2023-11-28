Затяжные снегопады и резкое похолодание на 21 градус: какая погода будет в Новосибирске в первой половине декабря

В Новосибирске в декабре возможен резкий скачок температуры с -1 градуса до -22 градусов за один день, а после снова потепление до -9 градусов. При этом специалисты сервисов по прогнозу погоды ожидают теплый декабрь с обильными снегопадами, которые могут продлиться больше недели. НГС изучил данные трех сервисов, чтобы узнать, какую погоду ждать новосибирцам в первой половине декабря.
По данным сервиса «Яндекс.Погода», днем температура в первой половине декабря будет от -16 градусов до +1 градуса, синоптики не прогнозируют резкое похолодание. Ночью температура может опуститься до -16 градусов. При этом специалисты отмечают, что декабрь будет снежным — осадки продлятся 10 дней. Солнце же новосибирцы смогут увидеть с 11 по 15 декабря.
Gismeteo также предупреждает об обильных снегопадах в начале месяца, но осадки могут продлиться пять дней подряд, а спустя несколько дней начаться снова. Температура днем на протяжении половины декабря может быть от -14 до +1 градуса, а ночью опуститься до -16 градусов.
World-weather прогнозирует резкое похолодание 6 декабря, так температура опуститься за день с -1 градуса до -22 градусов, а на следующий день поднимется до -9 градусов. При этом синоптики сервиса не ожидают затяжных снегопадов, по их данным, осадки могут быть в начале месяца в течение четырех дней.
Ранее НГС изучил прогноз на три месяца зимы в Новосибирске, один из погодных сервисов прогнозирует похолодание до -41 градуса в декабре.