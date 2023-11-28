Затяжные снегопады и резкое похолодание на 21 градус: какая погода будет в Новосибирске в первой половине декабря

В Новосибирске в декабре возможен резкий скачок температуры с -1 градуса до -22 градусов за один день, а после снова потепление до -9 градусов. При этом специалисты сервисов по прогнозу погоды ожидают теплый декабрь с обильными снегопадами, которые могут продлиться больше недели. НГС изучил данные трех сервисов, чтобы узнать, какую погоду ждать новосибирцам в первой половине декабря.

