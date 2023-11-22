Санки для взрослых. Какие снегоходы продают в Новосибирске перед началом зимы — смотрим фото

В ноябре многие выбирают технику для активного зимнего отдыха. НГС сделал подборку снегоходов, которые в интернете предлагают приобрести новосибирцам. Среди них есть как японские Yamaha, так и более бюджетный отечественный вариант.
Новая гусеница — в придачу
В Бердске за 1,1 миллиона рублей продается снегоход Yamaha FX Nytro MTX SE 162. Год его выпуска — 2011-й, сказано в объявлении на «Авито». Как утверждается в описании, пробег транспортного средства составляет 9,8 тысячи километров.
Под видом потенциального покупателя корреспондент НГС отправила сообщение продавцу и узнала, что Yamaha — не битый, а в комплекте с ним продается новая гусеница.
— Куплена новая гусянка. Хотя на старой еще можно сезон катать, — уточняется в объявлении.
Снегоход рассчитан на одного человека.
Ремонт не нужен
Перейдем ко второму Yamaha, но уже другой модели — RS Venture TF. Судя по объявлению на «Авито», он выпущен в 2015 году и его пробег составляет 500 километров. В описании утверждается, что у него бензиновый двигатель мощностью 123 лошадиных силы. Его объем превышает тысячу куб. см. На сайте объявлений он стоит 1,685 миллиона.
«Он — новый»
Евгений продает и еще один снегоход — Polaris 800 Titan Adventure 155, который стоит 1,86 миллиона. Год его выпуска — 2019-й. Пробег, судя по описанию, составляет 604 километра.
Транспортное средство тоже рассчитано на 2 человек. Снегоход укомплектован съемным сидением, упоминается в объявлении.
Отмечается, что Polaris проходил техническое обслуживание. В переписке на «Авито» с покупателем продавец назвал снегоход новым, но не стал объяснять причину продажи.
Российского производства
На «Авито» жителям Новосибирска предлагается и отечественный Frontier 1000, выпущенный в 2021 году. Производитель снегохода — компания «Русская механика». Его стоимость, заявленная в объявлении, — 950 тысяч рублей.
В описании подчеркивается, что Frontier оснащен бензиновым двигателем. Его мощность составляет 72 лошадиных силы, а объем — больше 970 куб. см.
— Продаю, потому что стоит без дела, — ответил мужчина на вопрос корреспондента НГС, который хотел приобрести снегоход.
«Обслужен и прошприцован»
Очередной Yamaha, с пробегом 5,7 тысячи километров, продается за 1,45 миллиона. На «Авито» сказано, что снегоход выпущен в 2014-м. Он — туристический.
— В идеальном состоянии как внешне, так и технически. Полностью обслужен, прошприцован. Заменены технические жидкости. Абсолютно не требует вложений, — утверждается в описании.
Снова замаскировавшись под покупателя, корреспондент НГС написала автору объявления. В переписке мужчина не назвал причину продажи снегохода, но подтвердил, что тот находится в Новосибирске.
Недавно НГС сделал подборку домов, которые предлагают купить новосибирцам. Подборку автодомов на разный кошелек можно посмотреть здесь.