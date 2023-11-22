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Санки для взрослых. Какие снегоходы продают в Новосибирске перед началом зимы — смотрим фото

Некоторые снегоходы стоят больше 1,5 миллиона

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НГС сделал подборку снегоходов, которые продаются в Новосибирске

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В ноябре многие выбирают технику для активного зимнего отдыха. НГС сделал подборку снегоходов, которые в интернете предлагают приобрести новосибирцам. Среди них есть как японские Yamaha, так и более бюджетный отечественный вариант.

Новая гусеница — в придачу

В Бердске за 1,1 миллиона рублей продается снегоход Yamaha FX Nytro MTX SE 162. Год его выпуска — 2011-й, сказано в объявлении на «Авито». Как утверждается в описании, пробег транспортного средства составляет 9,8 тысячи километров.

Под видом потенциального покупателя корреспондент НГС отправила сообщение продавцу и узнала, что Yamaha — не битый, а в комплекте с ним продается новая гусеница.

Судя по объявлению, возраст этого Yamaha — больше 10 лет

Судя по объявлению, возраст этого Yamaha — больше 10 лет

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Продавец заверила, что снегоход не битый

Продавец заверила, что снегоход не битый

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— Куплена новая гусянка. Хотя на старой еще можно сезон катать, — уточняется в объявлении.

Снегоход рассчитан на одного человека.

Ремонт не нужен

Перейдем ко второму Yamaha, но уже другой модели — RS Venture TF. Судя по объявлению на «Авито», он выпущен в 2015 году и его пробег составляет 500 километров. В описании утверждается, что у него бензиновый двигатель мощностью 123 лошадиных силы. Его объем превышает тысячу куб. см. На сайте объявлений он стоит 1,685 миллиона.

Из описания следует, что снегоход был выпущен около 8 лет назад

Из описания следует, что снегоход был выпущен около 8 лет назад

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Yamaha RS Venture TF рассчитан на двух человек.

Yamaha RS Venture TF рассчитан на двух человек.

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«Он — новый»

Евгений продает и еще один снегоход — Polaris 800 Titan Adventure 155, который стоит 1,86 миллиона. Год его выпуска — 2019-й. Пробег, судя по описанию, составляет 604 километра.

Снегоход Polaris стоит почти 2 миллиона

Снегоход Polaris стоит почти 2 миллиона

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Транспортное средство тоже рассчитано на 2 человек. Снегоход укомплектован съемным сидением, упоминается в объявлении.

Отмечается, что Polaris проходил техническое обслуживание. В переписке на «Авито» с покупателем продавец назвал снегоход новым, но не стал объяснять причину продажи.

Российского производства

На «Авито» жителям Новосибирска предлагается и отечественный Frontier 1000, выпущенный в 2021 году. Производитель снегохода — компания «Русская механика». Его стоимость, заявленная в объявлении, — 950 тысяч рублей.

В описании подчеркивается, что Frontier оснащен бензиновым двигателем. Его мощность составляет 72 лошадиных силы, а объем — больше 970 куб. см.

Frontier 1000 выпущен российским производителем. На «Авито» он стоит меньше 1 миллиона

Frontier 1000 выпущен российским производителем. На «Авито» он стоит меньше 1 миллиона

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— Продаю, потому что стоит без дела, — ответил мужчина на вопрос корреспондента НГС, который хотел приобрести снегоход.

Со слов автора объявления, на снегоходе он лишь несколько раз вывозил детей

Со слов автора объявления, на снегоходе он лишь несколько раз вывозил детей

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«Обслужен и прошприцован»

Очередной Yamaha, с пробегом 5,7 тысячи километров, продается за 1,45 миллиона. На «Авито» сказано, что снегоход выпущен в 2014-м. Он — туристический.

— В идеальном состоянии как внешне, так и технически. Полностью обслужен, прошприцован. Заменены технические жидкости. Абсолютно не требует вложений, — утверждается в описании.

В объявлении сказано, что снегоход — туристический

В объявлении сказано, что снегоход — туристический

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Снова замаскировавшись под покупателя, корреспондент НГС написала автору объявления. В переписке мужчина не назвал причину продажи снегохода, но подтвердил, что тот находится в Новосибирске.

Недавно НГС сделал подборку домов, которые предлагают купить новосибирцам. Подборку автодомов на разный кошелек можно посмотреть здесь.

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