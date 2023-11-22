Санки для взрослых. Какие снегоходы продают в Новосибирске перед началом зимы — смотрим фото

Снова замаскировавшись под покупателя, корреспондент НГС написала автору объявления. В переписке мужчина не назвал причину продажи снегохода, но подтвердил, что тот находится в Новосибирске.



Недавно НГС сделал подборку домов, которые предлагают купить новосибирцам. Подборку автодомов на разный кошелек можно посмотреть здесь.