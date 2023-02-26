Мокрый снег и резкое похолодание: что ждет Новосибирск на следующей неделе — изучаем сервисы

По прогнозам сервиса «Яндекс.Погода», за окном всю неделю будет то пасмурно, то снежно. Самым теплым днем станет четверг, температура ожидается до +2 градусов. В субботу днем станет значительно холоднее, температура опустится до -6 градусов , также в этот день прогнозируют самую холодную за неделю ночь — -7 градусов . Солнца, по ожиданиям синоптиков, не будет. С понедельника по среду ожидают снег, в четверг и пятницу — пасмурно, а в конце недели снова начнутся снегопады.