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Мокрый снег и резкое похолодание: что ждет Новосибирск на следующей неделе — изучаем сервисы

Конец зимы и начало весны не порадуют солнечными днями

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После потепления наступит резкое похолодание

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Уже на следующей неделе начнется календарная весна в Новосибирске, но первое марта встретит жителей города совсем не солнцем, а пасмурной погодой со снегом. Правда, на улице будет становиться всё теплее, температура днем на следующей неделе может подняться до +2 градусов. НГС изучил сервисы по прогнозу погоды, чтобы узнать, какой погодой закончится зима и начнется весна.

По прогнозам сервиса «Яндекс.Погода», за окном всю неделю будет то пасмурно, то снежно. Самым теплым днем станет четверг, температура ожидается до +2 градусов. В субботу днем станет значительно холоднее, температура опустится до -6 градусов, также в этот день прогнозируют самую холодную за неделю ночь — -7 градусов. Солнца, по ожиданиям синоптиков, не будет. С понедельника по среду ожидают снег, в четверг и пятницу — пасмурно, а в конце недели снова начнутся снегопады.

На следующей неделе будет часто идти снег

На следующей неделе будет часто идти снег

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World-weather также прогнозирует снежную погоду, иногда с дождем. Снегопадов не будет только в воскресенье. Самым теплым днем станет пятница, температура поднимется до +2 градусов, но на следующий день, в субботу, опустится до -8 градусов. Холоднее всего будет в понедельник, днем температура поднимется только до -8 градусов, а ночью опустится до -10 градусов.

Самым снежным днем, по данным сервиса, станет пятница

Самым снежным днем, по данным сервиса, станет пятница

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Сервис Gismeteo тоже обещает снегопады. По данным синоптиков, снег стоит ожидать с понедельника по пятницу и в воскресенье, при этом со среды по пятницу будет еще и дождь, в субботу прогнозируют облачность. Синоптики отмечают, что солнце всё-таки можно будет увидеть в конце недели. Самым теплыми днями станут четверг и пятница, температура поднимется до +1 градуса, но ночью в пятницу опустится до -10 градусов. Холоднее всего будет в понедельник и субботу — -6 градусов днем.

По данным сервиса, жители смогут насладиться солнцем в пятницу и субботу

По данным сервиса, жители смогут насладиться солнцем в пятницу и субботу

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НГС также изучил прогноз сервисов на март. Ожидается, что морозы окончательно уйдут из города, но снегопады сохранятся, пока их не сменят дожди.

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