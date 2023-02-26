Мокрый снег и резкое похолодание: что ждет Новосибирск на следующей неделе — изучаем сервисы

Уже на следующей неделе начнется календарная весна в Новосибирске, но первое марта встретит жителей города совсем не солнцем, а пасмурной погодой со снегом. Правда, на улице будет становиться всё теплее, температура днем на следующей неделе может подняться до
По прогнозам сервиса «Яндекс.Погода», за окном всю неделю будет то пасмурно, то снежно. Самым теплым днем станет четверг, температура ожидается до +2 градусов. В субботу днем станет значительно холоднее, температура опустится до
World-weather также прогнозирует снежную погоду, иногда с дождем. Снегопадов не будет только в воскресенье. Самым теплым днем станет пятница, температура поднимется до
Сервис Gismeteo тоже обещает снегопады. По данным синоптиков, снег стоит ожидать с понедельника по пятницу и в воскресенье, при этом со среды по пятницу будет еще и дождь, в субботу прогнозируют облачность. Синоптики отмечают, что солнце всё-таки можно будет увидеть в конце недели. Самым теплыми днями станут четверг и пятница, температура поднимется до
НГС также изучил прогноз сервисов на март. Ожидается, что морозы окончательно уйдут из города, но снегопады сохранятся, пока их не сменят дожди.