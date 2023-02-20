Ожидается до +2 градусов: потепление с севера Казахстана приближаются к Новосибирску

В Новосибирске в ближайшие три дня ожидают потепление. Синоптики прогнозируют переменный снег и порывистый ветер.
— Поскольку ветер имеет юго-западное направление, поэтому с северных районов Казахстана придут воздушные массы. Сам циклон у нас не проходит, но нас задевает теплый сектор. В связи с этим температура воздуха в дневное время будет повышаться. Из-за того, что направление юго-западное, возможен порывистый ветер. Снег местами, ожидаем что он периодически будет всю неделю, — сообщила корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.
21 февраля ночью преимущественно без осадков, днем ожидается небольшой мокрый снег. Ночью столбик термометра опустится до -9…-11 градусов, днем до -1…-3 градусов. Ветер юго-западный 3–8 м/с.
22 февраля ночью небольшой мокрый снег, днем преимущественно без осадков. Ночью температура воздуха за окном составит -5…-7 градусов, днем около 0 градусов. Ветер юго-западный 4–9 м/с.
А в праздничный день, 23 Февраля, ожидаются плюсовые температуры:
Ночью преимущественно без осадков, в дневное время небольшой мокрый снег. В ночное время будет до -2…-4 градусов, а днем от 0…+2 градуса. Ветер юго-западный 5–10 м/с.
Ранее синоптики ФГУБУ «Западно-Сибирское УГМС» составили предварительный прогноз погоды на март.