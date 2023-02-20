Ожидается до +2 градусов: потепление с севера Казахстана приближаются к Новосибирску

В Новосибирске в ближайшие три дня ожидают потепление. Синоптики прогнозируют переменный снег и порывистый ветер.



— Поскольку ветер имеет юго-западное направление, поэтому с северных районов Казахстана придут воздушные массы. Сам циклон у нас не проходит, но нас задевает теплый сектор. В связи с этим температура воздуха в дневное время будет повышаться. Из-за того, что направление юго-западное, возможен порывистый ветер. Снег местами, ожидаем что он периодически будет всю неделю, — сообщила корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.

