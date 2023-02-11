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Возможны пожары и аварии: МЧС выпустило предупреждение для новосибирцев из-за морозов

Водителям следует быть внимательнее, а горожанам рекомендуют не выходить на лед

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Ночные температуры могут опуститься до -33 градусов

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МЧС по Новосибирской области рекомендовало горожанам быть осторожнее в морозы. В холодные дни возрастает риск пожаров и аварий на объектах ТЭК и ЖКХ.

МЧС выпустило предупреждение для новосибирцев из-за морозов в ночное время. По прогнозу Западно-Сибирского гидрометцентра, в эти выходные дни столбик термометра опустится местами до -33 градусов в ночное время.

— В условиях морозов повышаются риски техногенных пожаров, аварий на объектах ТЭК и ЖКХ. Возрастает и вероятность увеличения числа случаев переохлаждения и обморожения среди людей. Гражданам необходимо соблюдать меры безопасности, — подчеркнули в МЧС.

Автомобилистам в гололед нужно соблюдать правила безопасности, скоростной режим и дистанцию, не делать резких маневров, обгонов и перестроений.

— Кроме того, ни в коем случае не выходите на лед, где выставлены запрещающие знаки, и не выезжайте на него на машине в местах вне ледовых переправ, — добавили в МЧС.

Подробный прогноз погоды на ближайшие 3 дня можно прочитать здесь.

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