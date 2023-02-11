Возможны пожары и аварии: МЧС выпустило предупреждение для новосибирцев из-за морозов

МЧС по Новосибирской области рекомендовало горожанам быть осторожнее в морозы. В холодные дни возрастает риск пожаров и аварий на объектах ТЭК и ЖКХ.
МЧС выпустило предупреждение для новосибирцев из-за морозов в ночное время. По прогнозу Западно-Сибирского гидрометцентра, в эти выходные дни столбик термометра опустится местами до -33 градусов в ночное время.
— В условиях морозов повышаются риски техногенных пожаров, аварий на объектах ТЭК и ЖКХ. Возрастает и вероятность увеличения числа случаев переохлаждения и обморожения среди людей. Гражданам необходимо соблюдать меры безопасности, — подчеркнули в МЧС.
Автомобилистам в гололед нужно соблюдать правила безопасности, скоростной режим и дистанцию, не делать резких маневров, обгонов и перестроений.
— Кроме того, ни в коем случае не выходите на лед, где выставлены запрещающие знаки, и не выезжайте на него на машине в местах вне ледовых переправ, — добавили в МЧС.
Подробный прогноз погоды на ближайшие 3 дня можно прочитать здесь.