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Ожидается до -30 градусов: морозы с районов Ханты-Мансийского автономного округа пришли в Новосибирск

На выходных будет холодно, но на рабочей неделе ожидают потепление

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На выходных прогнозируют смог

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В Новосибирске на выходных ожидают морозы до -30 градусов. Синоптики прогнозируют погоду без осадков и смог из-за слабого ветра, но на рабочей неделе может стать теплее.

— Морозы будут два дня за счет антициклона. Холодный воздух пришел с севера, северо-востока, потоки у нас слабые, конкретного места нет. Понижение могли прийти с северо-запада над районами Ханты-Мансийского автономного округа. Там было холодно, очаг спустился на нас. Сейчас в Ханты-Мансийске уже тепло, к нам оно не идет, потому что потоки ветра слабые, — объяснили НГС в ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

По словам синоптиков, погода на выходных будет преимущественно без осадков.

11 февраля ожидается морозы ночью -28... -30 градусов, днем -17... -19 градусов. Ветер прогнозируют переменный и слабый 2–7 м/с.

12 февраля, фон будет повышаться, поэтому ночью температура опустится до -21... -23 градусов, днем до -11... -13 градусов. Ветер также будет слабый, ночью 2–7 м/с, днем 4–9 м/с.

13 февраля также преимущественно без осадков. Температура опустится ночью до -16... -18 градусов, днем до -11... -13 градусов, ветер юго-восточный 3–8 м/с.

— Идет постепенное ослабление мороза, но сохраняется поле высокого давления. На 12 и 13 февраля мы ожидаем, что с северных районов Казахстана приподнимется циклон, поэтому принесет облачность, но снег будет небольшой, в основном по западной, юго-западной части области, — отметили в ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

Кроме того, синоптики ожидают в выходные дни ухудшение качества воздуха из-за безветренной погоды.

О том, какая погода будет в Новосибирске в третьей декаде февраля — читайте в материале.

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