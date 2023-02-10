Ожидается до -30 градусов: морозы с районов Ханты-Мансийского автономного округа пришли в Новосибирск

В Новосибирске на выходных ожидают морозы до -30 градусов. Синоптики прогнозируют погоду без осадков и смог из-за слабого ветра, но на рабочей неделе может стать теплее.
— Морозы будут два дня за счет антициклона. Холодный воздух пришел с севера, северо-востока, потоки у нас слабые, конкретного места нет. Понижение могли прийти с северо-запада над районами Ханты-Мансийского автономного округа. Там было холодно, очаг спустился на нас. Сейчас в Ханты-Мансийске уже тепло, к нам оно не идет, потому что потоки ветра слабые, — объяснили НГС в ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».
По словам синоптиков, погода на выходных будет преимущественно без осадков.
11 февраля ожидается морозы ночью -28... -30 градусов, днем -17... -19 градусов. Ветер прогнозируют переменный и слабый 2–7 м/с.
12 февраля, фон будет повышаться, поэтому ночью температура опустится до -21... -23 градусов, днем до -11... -13 градусов. Ветер также будет слабый, ночью 2–7 м/с, днем 4–9 м/с.
13 февраля также преимущественно без осадков. Температура опустится ночью до -16... -18 градусов, днем до -11... -13 градусов, ветер юго-восточный 3–8 м/с.
— Идет постепенное ослабление мороза, но сохраняется поле высокого давления. На 12 и 13 февраля мы ожидаем, что с северных районов Казахстана приподнимется циклон, поэтому принесет облачность, но снег будет небольшой, в основном по западной, юго-западной части области, — отметили в ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».
Кроме того, синоптики ожидают в выходные дни ухудшение качества воздуха из-за безветренной погоды.
О том, какая погода будет в Новосибирске в третьей декаде февраля — читайте в материале.