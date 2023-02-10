Ожидается до -30 градусов: морозы с районов Ханты-Мансийского автономного округа пришли в Новосибирск

— Морозы будут два дня за счет антициклона. Холодный воздух пришел с севера, северо-востока, потоки у нас слабые, конкретного места нет. Понижение могли прийти с северо-запада над районами Ханты-Мансийского автономного округа. Там было холодно, очаг спустился на нас. Сейчас в Ханты-Мансийске уже тепло, к нам оно не идет, потому что потоки ветра слабые, — объяснили НГС в ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».